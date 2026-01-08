La Conferencia Episcopal abre un canal de WhatsApp para informar sobre novedades y convocatorias

Nuevo canal de Watsapp de la Conferencia Episcopal. - CEE

MADRID, 8 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Oficina de Información de la Conferencia Episcopal Española (CEE) ha abierto un nuevo canal de WhatsApp para la comunicación de novedades, convocatorias y demás servicios informativos. Este recurso permite a sus seguidores recibir directamente en su teléfono la información de la CEE, de "manera sencilla y privada", según han informadao los Obispos.

El canal de la Conferencia Episcopal Española se puede buscar en la sección 'Novedades', situada en la parte inferior de la app móvil de WhatsApp; en la sección 'Canales'. En el caso del ordenador, la sección 'Canales' está ubicada en la parte superior izquierda de la pantalla. También se puede seguir entrando en el botón 'CANAL DE WHATSAPP' de esta misma entrada.

Estos canales permiten que el número de teléfono del seguidor se mantenga privado. De igual manera, solo la persona correspondiente puede ver todos los canales que sigue.