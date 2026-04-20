La Conferencia Episcopal denuncia el "escándalo ético" de la precariedad de mujeres migrantes

Archivo - La cruz pectoral de un obispo. - Matias Chiofalo - Europa Press - Archivo

MADRID 20 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Conferencia Episcopal Española (CEE) ha pedido que el trabajo no se convierta en una "herramienta de erosión humana" y ha tachado de "escándalo ético" que "el 90% de las mujeres jóvenes migrantes en trabajos manuales sufra precariedad severa".

Así lo advierte una nota publicada este lunes por los departamentos de Pastoral de la Salud y de la pastoral del Trabajo de la CEE con motivo del Día Mundial de la Seguridad y Salud en el Trabajo, que se celebra el próximo 28 de abril.

"Como sociedad, no podemos permitir que el trabajo, que debería ser fuente de dignidad, se convierta en una herramienta de erosión humana. Es un escándalo ético que el 90% de las mujeres jóvenes migrantes en trabajos manuales sufra precariedad severa", alertan.

A su juicio, una sociedad que descansa sobre el "sacrificio invisible de las más vulnerables" ha perdido "su brújula moral". "Ellas sostienen nuestros hogares, cuidan a nuestros mayores y limpian nuestras ciudades, a menudo sin derechos básicos ni protección", indican.

Según señalan, "la precariedad ya no es una excepción, sino un sistema que corroe la vida común" y citan datos del reciente Informe PRESME 2025, que cifra en un 47,5% el porcentaje de trabajadores en España que vive bajo algún tipo de precariedad.

Además, advierten de que la precariedad "enferma y, en demasiadas ocasiones, mata". Así, apuntan que "el riesgo de sufrir problemas psicológicos se multiplica por 2,5 bajo condiciones precarias" y que "en los últimos 30 años (1996-2025) han sido 30.129 las muertes registradas en el trabajo". "No son cifras; son familias truncadas por una cultura que antepone la rentabilidad a la prevención", avisan.

A su vez, señalan, citando el Informe FOESSA 2025 que "tres de cada cuatro hogares en exclusión severa cuentan con personas trabajadoras".

Por ello, exigen "políticas valientes: estabilidad real, salarios suficientes, una inspección de trabajo robusta y la integración de la salud mental en el cuidado de la vida de las personas trabajadoras". "La dignidad del trabajador debe estar por encima de la lógica del beneficio. Las empresas que cuidan no solo son más éticas, sino más sostenibles y humanas", subrayan.

"¡Basta de una economía que mata!, de ritmos que enferman y de muertes que pudieron evitarse", exclaman, al tiempo que reclaman a las instituciones, sindicatos, organizaciones empresariales y ciudadanos que despierten "a esta urgencia". "La dignidad humana no es negociable: Es tiempo de justicia, ¡es tiempo de un país que cuide!", zanjan.