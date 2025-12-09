La Conferencia Episcopal Española aprueba un Presupuesto de 6,3 millones de euros para 2026, un 4,5% más que en 2025

Archivo - El secretario general de la Comisión Permanente de la Conferencia Episcopal, Francisco César García Magán, durante una rueda de prensa. - Gustavo Valiente - Europa Press - Archivo

MADRID 9 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Conferencia Episcopal Española (CEE) contará el próximo año con un Presupuesto de 6.280.821 euros, un 4,5% más que en 2025, según el balance aprobado el pasado mes de noviembre en la última reunión de la Asamblea Plenaria de los obispos españoles.

En relación a los ingresos, la CEE prevé un aumento por la evolución de los arrendamientos según el IPC y por el incremento de la aportación del Fondo Común Interdiocesano, el instrumento a través del cual se canaliza la distribución de la asignación tributaria (el 0,7% del IRPF) a las diócesis españolas y otras realidades eclesiales.

El importe por recibir de la Asignación tributaria en 2026 se compone de la suma de: El pago a cuenta para 2026, previsto en un 70% del importe de la última liquidación definitiva, que era de 382.752.945,75 euros (IRPF 2023), lo que se traduce en un total de 267.927.062,03 euros; y la liquidación del resultado de la campaña de asignación correspondiente al IRPF 2024, campaña 2025.

La CEE ha precisado que, de acuerdo con el mecanismo establecido de comunicación del resultado de la asignación, a la fecha de hacer el presupuesto no se dispone del dato de la campaña de renta del 2024, por lo que han realizado una estimación.

En concreto, ha establecido como cantidad objetivo algo más de 384 millones de euros, lo que representa en torno a un 5,5% de incremento con respecto al presupuesto inicial del año anterior y un 0,34% más en relación con el resultado definitivo del IRPF 2023 (campaña 2024).

Teniendo en cuenta estos cálculos, la CEE prevé un incremento de casi un 5% en los ingresos de la asignación del Fondo Común Interdiocesano (pasando de 3.653.163 euros en 2025 a 3.835.821 euros en 2026).

También estima un incremento de un 2% en los ingresos de patrimonio y otras actividades económicas, pasando de 2.278.000 euros en 2025 a 2.325.000 euros en 2026.

Si se desglosa este concepto, se prevén unos ingresos de 1,4 millones de euros de los alquileres devengados correspondientes a las propiedades de la Conferencia Episcopal, la misma cantidad que en 2025; y 15.000 euros de los ingresos financieros procedentes de algunos fondos propios de la CEE que están invertidos en depósitos a plazo e instrumentos de renta fija de máxima seguridad --en los que prevén un "ligero" incremento por la subida de los tipos de interés--.

Asimismo, estima unos ingresos de 910.000 euros de actividades económicas, en las que se incluye la aportación de las editoriales de la Conferencia Episcopal (EDICE, BAC y Libros Litúrgicos), la revista Ecclesia, la gestión de derechos de autor, así como las tasas de expedición de títulos de idoneidad.

A su vez, la CEE prevé un aumento del 3,5% en las aportaciones de los fieles para 2026 (pasando de 14.500 euros en 2025 a 15.000 euros en 2026). La Conferencia Episcopal precisa que con carácter general, no es destinataria de fondos de aportaciones de fieles y que si alguien solicita dar un donativo, se reorienta a la diócesis correspondiente. No obstante, estos ingresos son reflejo de alguna "ayuda puntual", según la CEE.

Igualmente, se observa un incremento del 60,3% en otros ingresos corrientes (pasando de 65.500 a 105.000 euros), una partida que computa "aportaciones de alguna institución religiosa, así como ingresos varios de gestión no encasillables en los otros grupos".

En cuanto a los gastos, el presupuesto refleja un aumento del 6,6% en las partidas de Actividades Pastorales "para apoyar los esfuerzos evangelizadores que realizan las comisiones", que pasan de 639.000 euros en 2025 a 681.544 euros en 2026.

AUMENTAN LOS GASTOS DE PERSONAL SEGLAR Y BAJAN LOS DE SACERDOTES

También se incrementa un 9,4% la partida de salarios del personal seglar "para atender a lo establecido en la regulación laboral y a las necesidades pastorales" de la Conferencia Episcopal, según señala la institución. Así, pasa de 2.187.613 euros en 2025 a 2.392.227 euros en 2026.

Mientras, bajan un 2% los gastos destinados a los sueldos de sacerdotes y religiosos, que pasan de 735.000 en 2025 a 720.000 euros en 2026.

Además, los gastos de conservación de edificios y suministros se incrementan un 1,46% "para adaptarse a lo realmente realizado en ejercicios anteriores y teniendo en cuenta la elevación del IPC durante los últimos meses y los esfuerzos realizados por la gerencia para mantener la contención en los gastos", según explica la CEE.

La institución ha valorado el balance como "equilibrado" y ha asegurado que está realizando "un esfuerzo en la contención de gastos y la reducción de estos, aunque adecuando las partidas a lo realmente ejecutado en el último ejercicio cerrado".