La Conferencia de Santa Marta lanza un Panel Científico para ayudar a los países a abandonar los combustibles fósiles

Refinería. - Jay Kogler/AAP/dpa

MADRID, 30 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Conferencia para la Transición más allá de los Combustibles Fósiles de Santa Marta (Colombia) ha lanzado el Panel Científico para la Transición Energética Global (SPGET) para apoyar a los países en avanzar más allá de los combustibles fósiles, según ha informado este miércoles el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible.

Según ha dicho, este panel contribuirá al desarrollo de hojas de ruta alineadas con el límite marcado por el Acuerdo de París, los 1,5ºC de calentamiento global, y abordará barreras "legales, financieras y políticas". Además, se han establecido tres líneas de trabajo para identificar formas concretas de reducir la dependencia de los combustibles fósiles y fortalecer la cooperación.

Estas incluyen el diseño de hojas de ruta nacionales para la transición hacia la eliminación de los combustibles fósiles, el abordaje de las dependencias de estos combustibles y de la arquitectura macroeconómica y el equilibrio comercial y de inversión para la descarbonización, según ha añadido WWF.

"Su estructura se definirá entre la primera y la segunda conferencia. Permanecerán abiertas y flexibles, permitiendo que los países se sumen o lideren, con el apoyo de iniciativas existentes y expertos del proceso de Santa Marta", ha explicado el organismo colombiano.

Esta cumbre internacional, que acabó ayer, ha reunido a 1.500 participantes de 57 países con 13 grupos de interés para reducir la dependencia económica de los combustibles fósiles, transformar la oferta y la demanda, y avanzar en la cooperación internacional. De acuerdo con el Ministerio de Ambiente colombiano, "la principal conclusión de la conferencia es clara: este impulso debe mantenerse y los esfuerzos deben organizarse a mayor escala".

Por otro lado, se anunció que la segunda Conferencia para la Transición más allá de los Combustibles Fósiles se llevará a cabo a inicios de 2027 y será copresidida por Irlanda y Tuvalu. En este sentido, se creará un grupo de coordinación para garantizar la continuidad hacia la segunda y futuras conferencias, fortalecer los vínculos entre iniciativas y evitar duplicidades.

Este grupo reunirá a países que lideran esfuerzos "clave" de transición --como el Reino Unido, Dinamarca, Brasil, Francia y las Islas Marshall-- junto con los países coanfitriones Colombia, Países Bajos, Tuvalu e Irlanda y contará con la asesoría del Grupo de Activación de la COP30.

De acuerdo con el Ministerio colombiano, los resultados serán compartidos con la Presidencia de la COP30 para informar su hoja de ruta. Asimismo, se alinearán con la hoja de ruta y la Agenda de Acción de la COP31 --la que se celebrará este año en Turquía-- y contribuirán al segundo Balance Global, un mecanismo del Acuerdo de París que evalúa cada cinco años el progreso mundial hacia limitar el calentamiento global a 1,5ºC.

ABANDONAR LOS COMBUSTIBLES FÓSILES "REDUCE VULNERABILIDADES"

Un total de 14 países pertenecientes a la Unión Europea (UE), entre ellos España, han lanzado una declaración conjunta en la que han expresado su "firme apoyo" a la Conferencia y han valorado el "liderazgo" demostrado por las naciones organizadoras, Colombia y Países Bajos.

Entre otras cosas, los países europeos han indicado que la transición hacia el abandono progresivo de los combustibles fósiles "puede proteger la economía y a la población de los efectos colaterales de los conflictos, la inestabilidad y la volatilidad" y, por tanto, "reduce vulnerabilidades". Asimismo, han destacado que el multilateralismo es "indispensable".

A su juicio, la Conferencia puede amplicar los esfuerzos internacionales en curso en lo referente a abandonar los combustibles fósiles. Por ello, se muestran preparados para construir coaliciones "amplias e inclusivas" para acelerar el proceso y ofrecer resultados "sólidos" que reúnan a socios de países desarrollados y en desarrollo, el mundo académico, ciudades, el sector privado, Pueblos Indígenas, comunidades locales, parlamentarios y la sociedad civil.

A su vez, opinan que la celebración de la Conferencia envía una señal "clara" a las empresas, instituciones financieras y bancos multilaterales de desarrollo para que inviertan en la transición energética.

"El enfoque sobre la transición para el abandono progresivo de los combustibles fósiles, presentado en Santa Marta, contribuirá a garantizar una mayor alineación, una mayor ambición y una mayor capacidad colectiva de cara a las próximas Conferencias de la ONU sobre el Clima, y facilitará una acción más amplia y sólida", han resumido.

Por su parte, la ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Sara Aagesen, ha vuelto a reiterar que el nacimiento de la Conferencia "es ya un éxito en sí mismo".

"Buscamos que lo discutido en este foro sirva de catalizador para llegar a la próxima COP con un impulso renovado. Las lecciones aprendidas de las guerras fósiles de los últimos años nos obligan a acelerar el abandono progresivo de estos combustibles. Habrá nuevas crisis energéticas, pero estaremos mejor preparados", ha resaltado.

ECOLOGISTAS CELEBRAN LA CONFERENCIA, PERO PIDEN PASAR A LA ACCIÓN

WWF, Greenpeace y Ecologistas en Acción han puesto en valor que se haya celebrado la Conferencia, pero han pedido ambición de cara a la próxima. De esta manera, la directora de Política Climática y Energética Global de la ONG, Fernanda de Carvalho, ha destacado que este es el "inicio" de un proceso "genuinamente ascendente".

"Los resultados de Santa Marta reforzarán y complementarán tanto las negociaciones climáticas de la Convención Marco de la ONU sobre el Cambio Climático como la Hoja de Ruta de la Presidencia de la COP30, ayudando a salvar la brecha entre la ambición y la acción", ha subrayado.

Por su parte, Greenpeace también ha destacado que la comunidad internacional se haya reunido para hablar "por primera vez de lo que causa el cambio climático, los combustibles fósiles, y de la voluntad de impulsar la transición energética que conduzca al abandono de esos combustibles".

"Cuando lleguemos a Tuvalu el año que viene la conversación tiene que cambiar. No basta con discursos sobre mayor ambición; hay que aportar pruebas de implementación real", ha indicado el coordinador de la delegación de Greenpeace en Santa Marta y director de la ONG en Australia-Pacífico, Shiva Gounden.

El coordinador de la campaña contra el cambio climático en Greenpeace, Pedro Zorrilla, ha puesto en valor el "rol activo en las negociaciones" de Aagesen. Sin embargo, ha señalado que para que el Gobierno tenga un "verdadero liderazgo internacional" debe poner en marcha un plan de abandono de los combustibles fósiles que incluya objetivos con fechas, nuevos impuestos permanentes a la industria fósil, el cierre de las subvenciones a los combustibles fósiles, financiación climática adicional, así como el impulso a la reforma de la arquitectura financiera internacional.

Por otro lado, el coordinador de Alianza por el Clima y responsable de Clima y Energía de la ONG, Javier Andaluz, ha resaltado que la "convulsión geopolítica actual" demuestra el impacto de la economía fósil, pero también "la importancia de la solidaridad y de la creación de un bloque de países diversos capaces de defender el futuro frente a las guerras injustas y la continua degradación de la vida". "Esta conferencia puede ser el primer paso para ello, pero necesitamos un compromiso político real y valiente que esperamos siga forjándose en Tuvalu"

Andaluz ha precisado "varios deberes" para España, como reforzar los compromisos con la UNFCCC y con otras alianzas para poner fin a los subsidios fósiles (COFFIS), la reforma de la arquitectura financiera internacional y las medidas domésticas "necesarias para acelerar esta transformación global".