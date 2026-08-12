Confirman 19 nuevas Áreas Importantes para la Conservación de las Aves y la Biodiversidad (IBA) en España

Cerceta pardilla. - SHUTTERSTOCK / SEO/BIRDLIFE

MADRID, 12 Ago. (EUROPA PRESS) -

Una reevaluación científica dirigida por SEO/BirdLife, con el apoyo de BirdLife International, ha confirmado 19 nuevas Áreas Importantes para la Conservación de las Aves y la Biodiversidad (IBA), lo que eleva el total de la red de IBA de España a 485 espacios y a más de 25 millones de hectáreas (ha). De acuerdo con la ONG, se trata de la actualización más exhaustiva del inventario nacional desde 2011.

Esta actualización proporciona una base científica para orientar la aplicación en España de la Estrategia de Biodiversidad de la Unión Europea (UE), el Reglamento sobre la restauración de la naturaleza y el objetivo 30x30 del Marco Mundial para la Biodiversidad de Kunming-Montreal. En este aspecto, el análisis muestra que el 91,2% de las Zonas de Especial Protección para las Aves (ZEPA) de España se encuentran ahora dentro de las IBA, pero siguen existiendo lagunas en la cobertura, ya que el 4,7% de las IBA carece por completo de protección como ZEPA.

En total, SEO/BirdLife ha señalado que con esta actualización se ha incrementado la superficie terrestre de las IBA de España del 47% al 47,8% del territorio nacional y su cobertura marina del 6,8% al 8,3% de la Zona Económica Exclusiva del país. Entre otras, ha identificado nuevas IBA en el Área Esteparia de La Sagra y Valdealmendras, Querencia, La Olmeda de Jadraque y Bujalcayado (Castilla-La Mancha), lo que pone en valor la importancia internacional de las poblaciones de avutardas y otras especies de los espacios agrícolas de la región.

Además, los ecologistas han reconocido cinco nuevas IBA terrestres en Mallorca, entre las que se incluyen Son Real y Prat de Maristany, lo que refleja la mejora de los datos sobre las comunidades ornitológicas características de Baleares. En la costa de Cantabria y Galicia han identificado un nuevo e importante corredor migratorio marino --el Corredor migratorio galaico-cantábrico occidental-- que abarca una de las rutas migratorias de aves marinas más importantes de Europa.

Asimismo, han ubicado dos nuevas IBA marinas en Cataluña frente a la costa de Barcelona, Maresme, fundamental para las aves marinas, incluida la pardela balear, una especie amenazada a nivel mundial.

LA CONTAMINACIÓN QUÍMICA, "UNA AMENAZA ESPECIALMENTE GRAVE"

A su vez, la ONG ha estudiado el estado de las 378 IBA ya existentes. De estas, casi seis de cada diez (58%) cumple los criterios globales de las IBA por su importancia para especies amenazadas de relevancia internacional en materia de conservación. De acuerdo con la organización ecologista, esto subraya la posición de España como uno de los países "más importantes y con mayor responsabilidad" para la conservación de las aves en Europa y refuerza la contribución de España a los objetivos 30*30 de la UE y a los objetivos de la Ley de Restauración de la Naturaleza.

A pesar de ello, SEO/BirdLife ha advertido que este estudio ha puesto de manifiesto presiones "significativas" en todos los tipos de hábitat. De esta manera, ha señalado que la intensificación de la agricultura y ganadería, la pérdida de tierras en barbecho y el desarrollo de infraestructuras siguen provocando el declive de las comunidades de aves esteparias características de España.

Además, ha avisado de que las perturbaciones causadas por el turismo, las capturas accidentales en la pesca, el tráfico marítimo y la contaminación suponen una amenaza tanto para las aves marinas residentes como para las migratorias. A su vez, la captación de agua, la contaminación derivada de la intensificación de la agricultura, la eutrofización y los cambios en la hidrología ejercen presión sobre las aves acuáticas.

En este sentido, ha hecho hincapié en la contaminación química, que según los ecologistas se ha revelado como una amenaza "especialmente grave" que hasta ahora "no se había tenido en cuenta". De esta manera, los ecologistas han apuntado a cómo los estudios realizados en 140 IBA han puesto de manifiesto la presencia de contaminación en sedimentos, aguas y suelos, donde se han detectado de forma generalizada pesticidas, productos farmacéuticos, PFAS y sustancias químicas relacionadas con el plástico.

Además, han localizado docenas de IBA que presentan concentraciones de alto riesgo para los ecosistemas acuáticos, lo que subraya la necesidad de llevar a cabo un seguimiento sistemático de la contaminación como parte de la gestión de las estas áreas.

SEO/BirdLife ha apuntado a que 107 sitios permanecen sin cambios respecto al inventario de IBA de 2011 debido a la falta de datos. Según un análisis preliminar realizado con conjuntos de datos de ciencia ciudadana, 16 de estos sitios en los que observaciones recientes sugieren que podrían estar presentes especies que cumplen los criterios de selección.

Por ello, ha hecho un llamamiento a investigadores, autoridades regionales, científicos ciudadanos y grupos conservacionistas locales para que aporten datos que ayuden a completar la información.