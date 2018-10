El Congreso rechaza garantizar expresamente la baja a los padres por gestación subrogada

Publicado 26/09/2018 19:29:23 CET

La iniciativa une a Ciudadanos con ERC y PNV, que la han apoyado, frente a PSOE y PP, que la han rechazado, y Podemos, que se ha abstenido

La Comisión de Igualdad del Congreso ha rechazado, este miércoles, una proposición no de ley de Esquerra Republicana (ERC) para modificar la Ley de Seguridad Social y garantizar el permiso de maternidad de forma expresa a los padres de hijos nacidos mediante la gestación subrogada. Tanto PSOE, como PP y Unidos Podemos, han recordado a ERC que este derecho ya está garantizado. Sólo Ciudadanos y PNV han votado a favor.

Durante la defensa de esta iniciativa, la diputada republicana, Ana María Surra, ha aclarando que esta propuesta no busca entrar en el debate sobre una regulación o no de la gestación subrogada en España, sino en garantizar "los derechos de igualdad de los menores". "Es nuestra obligación como parlamentarios defender sus derechos", ha apuntado.

Sin embargo, el partido independentista sólo ha conseguido el apoyo de Ciudadanos, partido que ha registrado una ley para regular esta práctica y el único que se muestra abiertamente favorable a regularla en España. Su portavoz de Igualdad, Patricia Reyes, ha lamentado que existan madres y padres que hayan tenido que acudir a los tribunales para poder acceder a esta baja de maternidad, cuando es un derecho "de cualquier persona que tiene un hijo y de ese hijo".

"Esta propuesta es una de las consecuencias de no querer abordar el debate sobre la gestación subrogada, que es una realidad innegable e imparable", ha declarado la diputada 'naranja'.

UNA PRÁCTICA ILEGAL EN ESPAÑA

"Hay muchas cosas innegables e imparables y no por eso vamos a aceptarlas, regularlas y admitirlas", ha respondido la portavoz del PP en este debate, Pilar Cortés, antes de adelantar el voto en contra de su partido a la propuesta de ERC. Según ha explicado, si se acepta esta iniciativa se aceptaría la inclusión en el ordenamiento jurídico de una "forma de reproducción que no existe en el país" y que es "ilegal".

En su intervención, Cortés ha señalado, además, que esta baja está garantizada a los padres en España. Una apreciación que han confirmado PSOE y Unidos Podemos en su participación en este debate.

La socialista Ángeles Álvarez ha explicado que, existen "cauces" en la legislación a través de los cuales los padres puede acceder a este derecho, como lo hacen los padres adoptantes, por ejemplo, por lo que "no existe desamparo" de estos menores. Su homóloga 'morada', Sofía Castañón, ha precisado que, una vez que se obtiene la filiación del niño este "tiene reconocidos sus derechos".

UNA INICIATIVA QUE BUSCA RECOVECOS

Los de Pablo Iglesias se han abstenido en este caso porque no han querido votar en contra de algo que no les parece mal, en el sentido de que unos niños puedan gozar de sus padres, pero tampoco a favor, porque entienden que el derecho está garantizado y que se está pidiendo "otra cosa", relacionada con esta práctica, con la que no están de acuerdo.

Sí se ha mostrado en contra de esta iniciativa la portavoz de Compromís en esta comisión, Marta Sorlí, quien ha reprochado a ERC que presente iniciativas para "buscar un recoveco" para regular la "mal llamada gestación subrogada". Por el contrario, el portavoz de PNV, Joseba Agirretxea, ve "lógica" la petición de los independentistas y su intención de que estos menores tengan los mismos derechos que el resto.