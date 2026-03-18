El Congreso tumba la ley del PSOE para rebajar la tasa máxima de alcohol al volante

Archivo - Un agente de la Guardia Civil de Tráfico manda parar a un vehículo en un control policial durante el día 32 del estado de alarma y dos días después de que se haya reactivado la actividad laboral no esencial en las empresas cuyos empleados no pue - Eduardo Sanz - Europa Press - Archivo

MADRID 18 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Comisión de Interior del Congreso, con competencia legislativa plena, ha rechazado este miércoles la Proposición de Ley del PSOE que pretendía bajar la tasa máxima de alcohol en la conducción de los actuales 0,5 gramos por litro de sangre a 0,2 (0,1 miligramos por litro de aire aspirado), con los votos en contra de PP, VOX, UPN y ERC.

La iniciativa, que ya no continuará su tramitación parlamentaria en el Senado, ha recabado 19 votos en contra de PP, VOX, UPN y ERC, mientras que han apoyado la proposición 18 diputados de PSOE, Sumar y PNV.

En el debate de la iniciativa, la portavoz 'popular', Bella Verano, ha dicho que la norma nace "con una evidente falta de contenido y de solidez" y se ha preguntado porqué no se ha tramitado mediante real decreto o como un proyecto de ley del Gobierno. "Estamos ante una forma de actuar que evita controles, que reduce el análisis técnico y que diluye la responsabilidad que debería asumir el Gobierno cuando impulsa una medida de este calado", ha afeado.

Asimismo, Bella Verano ha declarado que el debate sobre la tasa de alcoholemia "no puede abordarse de manera simplista" y que "la bajada de la tasa por sí sola no es suficiente si no se acompaña de medidas complementarias" como más controles, prevención, educación vial, recursos, es decir, "una política integral".

Por su parte, el portavoz socialista, Manuel Arribas, ha afirmado que la norma busca "seguir avanzando en la protección de la vida y la seguridad de los ciudadanos" en las carreteras. Además, ha subrayado que es "tan clara como necesaria" y que se alinea con las "recomendaciones europeas y con los países que mejores resultados han obtenido en materia de seguridad vial".

El representante de Vox, Andrés Alberto Rodríguez, ha explicado que suscriben "el fin pretendido al cien por cien", sin embargo discrepan "de los medios propuestos por esta proposición de ley de los grupos que sustentan al Gobierno". A su juicio, se trata de una medida que "claramente es desproporcionada y con un fin confiscatorio y recaudatorio".

El portavoz de Sumar, Félix Alonso, ha señalado que se trata de "una reforma inaplazable" y que "este cambio cierra el ciclo de consumo de alcohol en la conducción". "Hablamos de tolerancia cero", ha manifestado, para después añadir que "una vez aprobada esta proposición de ley, salvará vidas este verano" y que "se trata de prohibir el cóctel mortal, que es el alcohol y la conducción".

La portavoz de ERC, Inés Granollers, ha afirmado que su partido está convencido "de que la mejor tasa al volante es 0,0". "Creo que con esto no hay debate", ha manifestado la diputada, que considera que "esta ley no evitará los accidentes, lo que hará es provocar mucha frustración" porque hoy el que tiene un accidente por causa del alcohol no está marcando la tasa máxima permitida sino que la está "triplicando o cuatriplicando".

Granollers ha defendido la tasa 0,0 y ha acusado a PSOE y Sumar de "cobardes" y de preferir "hacer creer que con esta rebaja se acabarán los accidentes". "Esta ley no acaba con los accidentes en la carretera", ha insistido la republicana.

Desde el PNV, Nerea Rentería ha expresado el apoyo de su grupo a la proposición de ley. "Creemos que es una medida necesaria porque estamos hablando de seguridad vial y también de salud pública. Estamos hablando de salvar vidas. La combinación de alcohol y conducción sigue siendo todavía hoy una de las principales causas de siniestralidad en nuestras carreteras", ha manifestado.

No obstante, como la representante del PP, Nerea Rentería ha indicado que "este cambio normativo podía haberse realizado mediante una modificación reglamentaria por parte del Gobierno" y que reducir la tasa máxima de alcohol debe ir acompañado de medidas complementarias como "más controles aleatorios en carretera, campañas educativas claras que refuercen el mensaje de alcohol cero al volante, promoción de sistemas de bloqueo por alcohol", entre otras.

Hace justo un año el Pleno del Congreso daba el en primer paso para bajar la tasa máxima de alcohol en la conducción de los actuales 0,5 gramos por litro de sangre a 0,2, y prohibir la difusión de la ubicación de controles policiales en redes sociales al aceptar la tramitación de la proposición de ley del PSOE.

Stop Accidentes y la Asociación por la prevención de accidentes de tráfico y ONG de atención a víctimas de accidentes (Aesleme) habían llamado este mismo miércoles a los grupos del Congreso a no bloquear la proposición de ley socialista.

STOP ACCIDENTES Y AESLEME PEDÍAN SU APROBACIÓN

El vicepresidente de Stop Accidentes, David Pérez de Landazábal, que ha mantenido reuniones con la mayoría de los portavoces del Congreso en el área de seguridad Vial también avisaba de que, de frustrarse, los españoles perderían "una oportunidad irrepetible de seguir avanzando en la lucha social por reducir el número de siniestros de tráfico".

"Salvar vidas no tiene color político ni ideología. Reducir la tasa de alcoholemia al volante es una cuestión de solidaridad y de sentido común. Y quienes voten en contra de ello van a tener que explicárselo a las decenas de miles de familias que han perdido a un ser querido en nuestro país y que son más de 70.000 en los últimos 25 años", remachaba Pérez de Landazábal.

El consumo de alcohol sigue siendo hoy por hoy uno de los principales factores causantes de los siniestros de tráfico en nuestro país. Más de la mitad de los conductores muertos en siniestros sobrepasaba las tasas máximas autorizadas.

Desde Aesleme, pedían a los grupos que no rechazaran la iniciativa por "estrategia política". "Los responsables de Aesleme, así como los de otras asociaciones de prevención y víctimas de tráfico, hemos mantenido contactos con los grupos parlamentarios, para lograr sacar adelante esta rebaja en la tasa de alcohol, tan necesaria", explicaban.

"Pero contemplamos cómo unos grupos y otros, intercambian peticiones ajenas a la seguridad vial, a cambio de apoyar una ley, que de sobra saben que es beneficiosa para la sociedad. Esta ley es una cuenta pendiente, en una sociedad que se encuentra preparada para dar un paso más en la eliminación del alcohol a la hora de conducir", ha defendido.

Según la entidad, no se puede "permitir que la polarización política, ni otro tipo de estrategias políticas, que nada tienen que ver con la seguridad vial, interfieran en esta medida". "Es una oportunidad histórica para avanzar como sociedad; una movilidad sin víctimas está directamente relacionada con el concepto de sociedad avanzada", ha subrayado.