El Consejo Rector de AEMET ratifica a Alicia López Rejas como nueva directora del organismo estatal. - AEMET

MADRID 15 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Consejo Rector de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) ha ratificado este miércoles a Alicia López Rejas como nueva directora del organismo estatal a propuesta del Secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán, a su vez nuevo presidente de la agencia meteorológica.

Alicia López Rejas es física y meteoróloga. Forma parte del Cuerpo Superior de Meteorólogos del Estado y cuenta con más de 30 años de experiencia en la Administración. Ha desarrollado la mayor parte de su carrera en AEMET, donde ha ocupado puestos relacionados con la predicción operativa y fue jefa del Centro Nacional de Predicción.

En su último puesto antes de ser nombrada directora era la coordinadora de la supervisión de los servicios meteorológicos para la navegación aérea en Transición Ecológica.

La vicepresidenta tercera y ministra del ramo, Sara Aagesen, ha mantenido hoy una reunión con López Rejas tras su ratificación como directora de AEMET, a la que también han acudido Morán y la antecesora de López Rejas al frente del organismo, María José Rallo.

Durante el encuentro, Aagesen ha querido agradecer personalmente el "trabajo y esfuerzo" realizado por Rallo en la etapa que acaba de terminar, al tiempo que ha felicitado a López Rejas y ha puesto en valor su "profundo conocimiento en materia de meteorología y del funcionamiento" de la propia agencia.

Por su parte, Alicia López Rejas ha agradecido la confianza depositada en ella y ha afirmado que su objetivo es "trabajar desde el primer momento, mano a mano con la presidencia, en la consecución de hitos que permitan situar a AEMET como uno de los servicios meteorológicos más avanzados de Europa".

La semana pasada el Boletín Oficial del Estado (BOE) publicó tanto el cese "a petición propia" de Rallo, que ejercía como presidenta de AEMET desde finales de 2023, como el nuevo estatuto de la agencia, que entre otras cosas establece la separación entre las funciones de gobierno y las ejecutivas en AEMET "en línea con el modelo organizativo previsto en la Ley de Régimen Jurídico del Sector Público".

De esta manera, la presidencia de la agencia estatal se configura como órgano de gobierno y corresponde a la persona titular de la Secretaría de Estado de Medio Ambiente, en este caso, Hugo Morán. En el marco de la reunión de hoy, Morán ha destacado la importancia de haber dotado a AEMET de un nuevo estatuto "para permitir afrontar mejor los retos del cambio climático" y ha manifestado que López Rejas es la persona "más adecuada para dirigir la agencia en este momento".