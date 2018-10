El consulado español en Kiev ya ha inscrito a 44 bebés nacidos por subrogación y ha expedido 21 pasaportes

Publicado 21/09/2018 17:14:42 CET

El consulado español en Kiev (Ucrania) ha inscrito a 44 bebés nacidos por gestación subrogada y ha expedido un total de 21 pasaportes, según han informado a Europa Press en fuentes diplomáticas.

En concreto, han sido expedidos 13 pasaportes ordinarios y 8 provisionales. Las familias habían sido citadas por el consulado desde la semana pasada.

Para Exteriores, se trata de todas las familias afectadas este verano por el cambio de criterio en las inscripción de estos menores. El proceso de inscripción de estos menores se vio interrumpido en agosto por un cambio de criterio del consulado, que alega que el nuevo Reglamento Europeo de Protección impide la prueba de ADN a los niños para demostrar la filiación paterna y, por tanto no podría inscribirlos.

Antes, las familias españolas que acudían a Ucrania para tener hijos mediante la subrogación solo debían demostrar la filiación del padre, que es el que aporta la carga genética, para obtener el pasaporte español provisional y poder registrar al niño como hijo de una relación extramatrimonial ante el Gobierno español. Después, la madre realizaba un proceso de coadopción en España.

Pese a estas inscripciones, el presidente de la asociación Son Nuestros Hijos, Marcos Jornet, ya alertó en verano de que esta "negativa" del Consulado de España en Kiev (Ucrania) de inscribir en el Registro Civil a los bebés nacidos por gestación subrogada en Ucrania podría afectar a "cientos" de familias españolas que se encuentran inmersas en estos procesos.

La Embajada española en Ucrania había emitido un comunicado en el que desaconseja "claramente iniciar un proceso de este tipo por no tener cabida en el ordenamiento jurídico español" y apunta que las autoridades españolas "no pueden hacerse responsables de las promesas de agencias privadas que realizan fuera de España una actividad no amparada por la ley española".

Además, en este comunicado, esta departamento advertía de que no podía asegurar que el trato a las "madres gestantes" sea bueno y de que en los últimos meses se han producido "estafas y engaños" por parte de clínicas ucranianas, además de "mala praxis médica", como abortos inducidos o deficiente control médico de los embarazos.