Consumidores piden que las localidades afectadas por fuegos se declaren Zona Catastrófica para tramitar indemnizaciones

Varias personas tratan de apagar el fuego, a 12 de agosto de 2025, en Abejera, Zamora, Castilla y León (España). - Emilio Fraile - Europa Press

MADRID, 13 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Asociación Española de Consumidores (Asescon) ha pedido que las localidades afectadas por los incendios de los últimos días en España sean declarados Zona Catastrófica con el fin de poder cubrir las indemnizaciones por los daños ocasionados al respecto, lo que facilitaría las ayudas para aquellas personas que lo han perdido todo, según informa en un comunicado.

Como recuerda la asociación, los incendios que están afectando a diferentes partes de España han dejado "importantes daños con unos resultados preocupantes" en comunidades autónomas como Castilla y León, Galicia o Madrid.

Por ello, a su juicio, se debería articular la Declaración de Zona Catastrófica con el fin de que se ofrezca la cobertura del Fondo de Compensación de Seguros para los daños que se han producido en casas, vehículos y empresas.

En este sentido, la Asescon ha habilitado un canal de consultas para los afectados que pueden hacer consultas o reclamaciones en el correo electrónico consultas@consumoenpositivo.es, con el fin de ayudarles de forma adecuada cuando presenten sus reclamaciones a las compañías aseguradoras.

La asociación explica que, en primer lugar, se ofrecerá asesoramiento sobre las coberturas existentes en las pólizas y recuerda que es importante tener una póliza de seguro bien contratada (bien definido el riesgo, los capitales de continente y contenido actualizados a valor de nuevo, etc).

En cuanto a la reclamación, indica que debe realizarse ante la compañía de seguros y se analizará en un momento posterior quién es realmente responsable del abono de las indemnizaciones.

Por otro lado, la Asescon informa de que, en el supuesto de que en la consulta tenga que efectuarse una reclamación, esta podrá realizarse desde la propia asociación a la hora de hacer valer los derechos de los ciudadanos. De esta forma, se podrá reclamar ante el Consorcio de Compensación de Seguros o ante la compañía aseguradora a través de los abogados de Asescon.

Por último, la asociación advierte de que es "importante" guardar prueba todos los enseres y parte del contenido que se haya roto o deteriorado hasta que llegue el perito. Por ello, aconseja hacer un inventario y fotografías para poder acreditar los daños ocasionados.