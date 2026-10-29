El consumo de especiales en TV por el accidente de tren creció un 27% hasta 22,3 millones de espectadores

Grúas trabajando en las labores de desescombro en el accidente ferroviario en Urda, a 29 de octubre de 2026, en Urda, Toledo, Castilla-La Mancha (España). Las primeras horas del día están sirviendo en el entorno de la antigua estación de Urda para intensi - Eusebio García del Castillo - Europa Press

MADRID 29 Oct. (EUROPA PRESS) -

Los programas informativos de televisión con motivo del accidente ferroviario de Urda (Toledo) alcanzaron este miércoles a 22.277.000 espectadores, el 46,8% de la población de cuatro o más años, lo que supone un crecimiento del 27% respecto al mismo día de la semana anterior.

Según los datos de Barlovento Comunicación facilitados a Europa Press, la audiencia aumentó en 4.702.000 personas respecto al 21 de octubre, cuando se situó en 17.575.000 espectadores. El porcentaje de población alcanzada pasó del 37% al 46,8%, un incremento de 9,8 puntos porcentuales.

Este aumento de espectadores coincidió con una mayor oferta informativa en el conjunto de las televisiones. En concreto, las cadenas emitieron 359 programas informativos, 52 más que el miércoles anterior, lo que representa un incremento del 17%. Su duración conjunta alcanzó las 357 horas, frente a las 307 de una semana antes, un 16% más.

Por edades, el alcance de los informativos fue más elevado entre los mayores de 64 años, con 7.740.000 espectadores, equivalentes al 76,1% de este grupo. Entre las personas de 45 a 64 años, estos espacios llegaron a 8.680.000 espectadores, el 57,7% de esa franja.

Los porcentajes fueron inferiores entre los espectadores más jóvenes, ya que los especiales informativos alcanzaron al 31,7% de las personas de 25 a 44 años, al 20,2% de quienes tienen entre 13 y 24 años y al 18,8% de los niños de 4 a 12 años.

Por sexos, estos programas llegaron a 11.868.000 mujeres y a 10.409.000 hombres, con un alcance del 49% y del 44,6% en cada grupo, respectivamente. Las mujeres representaron el 54,3% del público de los informativos, frente al 45,7% de los hombres.

En términos absolutos, Andalucía registró el mayor número de espectadores de programas informativos, con 4.306.000, una región que en enero vivió la tragedia ferroviaria de Adamuz (Córdoba). Le sigue Cataluña, con 3.379.000, y Madrid, con 3.009.000. En la Comunidad Valenciana, estos espacios alcanzaron a 2.486.000 personas.

Finalmente, en relación con la población de cada territorio, Castilla-La Mancha registró un alcance del 52,2%, por delante de Castilla y León, con un 51,6%; Andalucía, con un 51,2%, y Aragón, con un 50,7%. Canarias presentó el porcentaje más bajo entre las comunidades desglosadas en el informe, con un 36,1%.