El consumo de TV en diferido alcanza los 8 minutos por persona al día en enero, el 5% del total, según un estudio

MADRID 9 Feb. (EUROPA PRESS) -

El consumo de televisión en diferido alcanzó los 8 minutos por persona al día en enero de 2026, lo que representa el 5% del total consumo televisivo, según el 'Informe audiencia TV: Diferido' elaborado por Barlovento Comunicación, con datos de Kantar.

La investigación, que registra el consumo no lineal de contenidos televisivos a lo largo de los siete días siguientes a la emisión en directo (lineal) y el diferido en el mismo día de dicha emisión (vosdal), indica que el consumo en diferido de las 'temáticas de pago' supuso el 13% del total del consumo de pago.

Asimismo, los espectadores únicos del consumo en diferido en el mes de diciembre se situaron en 23,2 millones, con un promedio diario de 4,4 millones.

Según el informe publicado este lunes y recogido por Europa Press, un toral de 1.189.000 espectadores (27%) dedicaron menos de 30 minutos al consumo de televisión en diferido; 1.039.000 (23%) de 30 a 60 minutos; 1.184.000 (27%) de uno una a dos horas; 512.000 (12%) de dos a tres horas y 503.000 (11%), más de tres.

El perfil del espectador en el mes de diciembre fue el de mujeres en un 54% frente a un 46% de hombres. Por edades, el 44% tiene entre 45 y 64 años; el 21% entre 65 y 74 años, y el 16% de 25 a 44 años.

Finalmente, la emisión más vista fue 'La isla de las tentaciones', emitido en Tele 5 el 7 de enero, con 414.000 espectadores de audiencia media (el 22% del total audiencia lograda por la emisión de entretenimiento es por su audiencia en diferido).