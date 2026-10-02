Contreras vaticina un "gran impacto" de 'La Séptima' si hay adelanto electoral y que logrará su objetivo de audiencia

José Miguel Contreras en una conferencia extraordinaria para presentar el modelo televisivo de 'La Séptima', que ha tenido lugar en la Facultad de Ciencias de la Información de la Universidad Complutense de Madrid (UCM). El acto ha contado también con Mar - EUROPA PRESS

MADRID 2 Oct. (EUROPA PRESS) -

El consejero delegado de 'La Séptima', José Miguel Contreras, ha explicado la cadena comenzará su andadura al inicio de la campaña si, finalmente, hay adelanto electoral. "Salimos el 5 de noviembre. Con lo cual, yo creo que sin duda tendremos impacto, se montará lío y que podemos cumplir nuestra perspectiva de audiencia", ha afirmado.

Así lo ha expresado este viernes José Miguel Contreras en una conferencia extraordinaria para presentar el modelo televisivo de 'La Séptima', que ha tenido lugar en la Facultad de Ciencias de la Información de la Universidad Complutense de Madrid (UCM). El acto ha contado también con Marta Márquez y Sarah Santaolalla.

Contreras ha destacado que 'La Séptima' "sale rentable" y ganarían "dinero" si se mueve en torno al 2,5 o 3% de cuota de pantalla. "Yo creo que la expectativa es perfectamente posible, que se puede conseguir", ha indicado, para después indicar que se ha "comprometido" a superar la marca que hizo 'laSexta' en su primer día (0,1%) y que espera estrenar la cadena "por encima del 1, del 1,5".

En este sentido, Sarah Santaolalla ha añadido que el consejero delegado es "un gran jefe" y "una persona con mucha humildad". "No quiere reconocer que vamos a liderar y que, a lo mejor, al principio costará, pero que todo tiene un comienzo. Yo creo que podemos hacer esto", ha subrayado la comunicadora, mientras que Marta Márquez ha dicho que "está muy bien ser prudente", pero que van a alcanzar el 2,5 - 3% "de manera rápida".

CREAR "RUIDO SOCIAL"

Por otro lado, el consejero delegado de 'La Séptima' ha destacado que en Instagram ya cuentan con 160.000 seguidores y que, aunque el consumo audiovisual en redes sociales no cuenta para medir las audiencias, sí les da "notoriedad". "En una primera etapa, lo que tenemos que crear es ruido social, que se nos vea", ha enfatizado.

José Miguel Contreras ha defendido su nuevo proyecto televisivo que cuenta con un presupuesto inicial de 30 millones de euros anuales: "Mucha gente opina que es una locura y posiblemente lleve razón, pero nos da igual. Lo vamos a hacer y lo vamos a llevar adelante y lo vamos a hacer lo mejor que sepamos".

De este modo, el empresario de la comunicación ha señalado que 'La Séptima' va a ser esa "ventana" a lo que está pasando en la calle. "Vamos a estar en directo y te lo vamos a estar contando", ha apuntado, para después agregar que "lo va a contar gente que habla claro, que habla nítido, que no son las locutoras tradicionales de informativos, que hablan de otra manera, que se van a mojar".

"En este mundo tan polarizado queremos construir un espacio de diálogo sin miedo y sin ningún tipo de complejo", ha declarado Contreras, quien se muestra abiertamente "de izquierdas" y quiere que la "gente conservadora" llegue al canal "a ver qué opina o cómo ve el mundo gente que tiene una idea progresista y que cuando lo haga no se sienta ofendida, no se sienta insultada, no se sienta excluida".

GIRA DE PRESENTACIÓN

Con este acto, 'La Séptima' ha comenzado una gira de presentación previa a su lanzamiento. Así, este domingo 4 de octubre estará en la San Diego Cómic-Con Málaga 2026; el jueves 8 de octubre en la Casa de la Cultura de Avilés y el jueves 15 de octubre en el Ateneo de Madrid.

El canal, producido por José Miguel Contreras y dirigido por el periodista Javier Ruiz, visitará Zaragoza, Valencia, Sevilla y Barcelona próximamente. 'La Séptima' llegará a la televisión digital terrestre (TDT) el próximo 5 de noviembre.

El elenco de presentadores tiene en sus filas rostros como los de Javier Ruiz, Sarah Santaolalla, Marta Márquez, Rocío Delgado, Alba Carrillo, Héctor de Miguel, Luján Argüelles, Noor Ben Yessef y Verónica Sanz.