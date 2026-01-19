La coordinación entre unidades de rescate es clave en accidentes como el de Adamuz, según Bomberos

Trenes parados y andenes vacíos en en la estación de Santa Justa de Sevilla. A 19 de enero de 2026, en Sevilla (Andalucía, España). - Eduardo Briones - Europa Press

MADRID 19 Ene. (EUROPA PRESS) -

La coordinación entre las distintas unidades de rescate que participan en accidentes como el de Adamuz (Córdoba) es "necesaria" y debe producirse mientras dure el despliegue, según ha explicado a Europa Press el responsable de la sección de intervención en catástrofes de Bomberos Sin Fronteras y oficial de bomberos, Damián Soriano.

"Todo esto (las labores de inspección, evaluación de daños, triaje de víctimas, etc.) tiene que ir acompañado durante todo el tiempo que duren las tareas de rescate con una coordinación tanto entre las unidades de rescate, los diferentes cuerpos de bomberos que puedan llegar, sobre todo si van a llegar cuerpos de diferentes servicios, estos hacen más necesario", ha destacado.

Estas tareas de coordinación van a ser asumidas por el mando de mayor rango, de tal forma que esa persona dé un paso atrás y sea capaz de ir manejando la información para tomar las decisiones "adecuadas". "Es un proceso de toma de decisiones en el que es fundamental el recibir esa información, evaluarla y con los medios que hay a disposición de la emergencia en cada momento sacar el mejor partido de todos los que estamos ahí", ha explicado.

Esta coordinación es necesaria desde los primeros momentos, en los que existen varias circunstancias que pueden complicar la intervención. Todas ellas están relacionadas con el acceso a la zona de los equipos de emergencia, algo que no parece que esté "muy dificultado" en esta ocasión.

Por un lado, el experto ha destacado que en situaciones de este tipo pueden surgir dificultades a la hora de llevar los medios humanos y materiales a la zona. Por otro, pueden darse complicaciones por los riesgos en los momentos iniciales de la propia vía, que puede estar alimentada por una tensión eléctrica y donde puede haber riesgo por el propio tráfico ferroviario.

"Debe ser necesaria una coordinación entre los servicios intervinientes, tanto policiales como de rescate como sanitarios y los medios de coordinación propiedad del gestor de la vía", ha recalcado.

De acuerdo con Soriano, el acceso al lugar del accidente para llevar a cabo rescates e identificar a fallecidos "no siempre es elegible", es decir, está "muy condicionado" a cómo haya quedado el lugar. Al llegar, lo primero que hacen las unidades de rescate es llevar a cabo un "reparto de tareas" de tal forma que unos profesionales acometen la inspección y evaluación de una zona del tren en este caso mientras otros hacen lo propio en el otro tren accidentado.

"Hacemos una especie de inventario inicial de cuál es el volumen y la magnitud del accidente. Eso nos sirve para dos cosas, para priorizar las tareas de rescate y para pedir medios adicionales a los que ya hayan sido desplazados", ha señalado.

Más allá de ello, Soriano ha detallado que hay que valorar la situación en la que se hayan quedado cada uno de los coches del tren. "En este caso sí que influye mucho la velocidad de la línea (...); si ha sido un descarrilamiento de un tren solo, un descarrilamiento acompañado también de un choque frontal, como parece que ha sido el caso. Digamos que esa dinámica del accidente tiene mucha implicación en lo que va a ser el número y el estado de los heridos y, en definitiva, de los afectados", ha indicado.

Con todo ello, ya se comenzaría a evaluar la complejidad de las tareas de rescate. Por esta parte, Soriano ha aclarado que cuando hay una gran cantidad de víctimas afectadas, lo primero que se establece es un triaje, es decir, una selección de qué víctimas están más graves para priorizar los medios de rescate y atención sanitaria.

"En principio, en unas condiciones como las que se han dado en este accidente, hay un número muy elevado de víctimas y recursos que poco a poco van llegando. De tal forma que los primeros recursos en llegar siempre van a resultar insuficientes", ha puntualizado.

Cuando esto ya se ha dirimido y aclarado, los servicios que intervienen en este tipo de sucesos comienzan a centrarse en cosas que "también son urgentes, pero que van a llevar más tiempo", como la identificación de fallecidos. "La identificación y el estado o la ubicación de esas personas pueden aclarar mucho a dirimir las causas del accidente también", ha especificado el experto.