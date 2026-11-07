La COP31 de Antalya (Turquía) arranca este lunes con el foco puesto en el Acuerdo de París y la financiación climática

Archivo - Manifestación en Barcelona por el clima. - EUROPA PRESS // DAVID ZORRAKINO - Archivo

España y la UE defenderán acelerar la transición, mientras los ecologistas exigirán más recursos públicos para países en desarrollo

MADRID/BRUSELAS, 7 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático de este año (COP31 o Cumbre del Clima) reunirá del 9 al 20 de noviembre en Antalya (Turquía) a representantes internacionales para avanzar en la aplicación del Acuerdo de París, con la adaptación, la transición justa y la financiación climática en el centro de las negociaciones.

Turquía acogerá el encuentro y ejercerá la Presidencia de la COP, mientras que Australia liderará las negociaciones. Durante el encuentro, España y la Unión Europea (UE) defenderán acelerar el abandono de los combustibles fósiles y la electrificación con energías limpias, mientras que las organizaciones ecologistas reclaman compromisos concretos y más recursos públicos para los países en desarrollo.

¿QUIÉN IRÁ A LA COP31?

Al menos 85 líderes mundiales acudirán a esta cita junto a casi 300 ministros. Entre ellos, estarán el presidente del país, Recep Tayyip Erdogan, al igual que el brasileño Lula da Silva y el secretario general de la ONU, António Guterres.

A diferencia de otros años, escasean confirmaciones oficiales de líderes. Países como Francia, Italia, Bélgica, Grecia, Portugal o Alemania afrontan protestas relacionadas con el estado del sistema educativo y el encarecimiento de la vida.

Por parte de la UE, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, participará en la apertura de la Cumbre de Líderes, mientras que el comisario de Clima, Wopke Hoekstra, encabezará las negociaciones junto con la Presidencia irlandesa del Consejo. También acudirán los comisarios de Energía, Dan Jorgensen; de Mediterráneo, Dubravkauica; de Pesca y Océanos, Costas Kadis; y de Medio Ambiente, Jessika Roswall.

En cuanto a España, la delegación española la encabeza la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Sara Aagesen, mientras que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, no tiene previsto acudir, según han confirmado a Europa Press fuentes gubernamentales.

¿CUÁL SERÁ LA POSICIÓN DE LA UE? ¿Y LA DE ESPAÑA?

Los gobiernos de la UE, incluido el español, fijan una posición común antes de la celebración de las Cumbres del Clima. En la de este año, reclamarán acelerar la aplicación del Acuerdo de París, exigir la entrega urgente de los planes climáticos pendientes y avanzar de forma decidida en la transición para abandonar los combustibles fósiles mediante el impulso a las energías limpias y la electrificación.

No obstante, Bruselas ha rebajado las expectativas sobre los resultados de la cita ante las dificultades del contexto geopolítico y las resistencias políticas a la acción climática. "No podemos esperar una revolución en términos de acción climática", reconocen fuentes comunitarias, que también defienden que la prioridad debe ser consolidar los avances y garantizar el cumplimiento de los acuerdos existentes.

En esta línea, Hoekstra ha insistido en que la conferencia debe ser la "COP de la implementación", centrada en cumplir los compromisos ya adquiridos y evitar retrocesos respecto a lo pactado en Dubái para triplicar la capacidad mundial de energías renovables, duplicar las mejoras de eficiencia energética y avanzar hacia el abandono de los combustibles fósiles.

En materia de financiación, Bruselas mantiene su negativa a asumir nuevos compromisos más allá de los acordados en la COP29 de Bakú, donde se fijó el objetivo colectivo de movilizar al menos 300.000 millones de dólares anuales para 2035 en apoyo a los países en desarrollo, aunque se muestra dispuesta a aumentar los recursos destinados a la adaptación al cambio climático dentro del marco ya pactado.

Entre las iniciativas que el Ejecutivo comunitario quiere impulsar en Antalya figura un compromiso internacional de electrificación propuesto por las presidencias turca y australiana, que plantea alcanzar un 35% en 2035. La Comisión también buscará reforzar la cooperación para reducir las emisiones de metano y extender los sistemas de fijación de precios al carbono.

Si bien reconocen que es probable que se rebase temporalmente el límite de 1,5 °C de calentamiento global, los Veintisiete pedirán medidas urgentes para revertir el aumento de las temperaturas antes de final de siglo y prepararse para la próxima evaluación mundial. En este contexto, España sitúa la electrificación basada en energías renovables, la defensa del multilateralismo y el respaldo a la ciencia entre sus prioridades.

Por su parte, fuentes de Transición Ecológica han explicado que la COP31 debe ser la "Cumbre de la implementación", centrada en traducir los instrumentos del Acuerdo de París en políticas efectivas que transformen los modelos de producción y consumo. Además, han subrayado la necesidad de elevar la ambición política más allá de los debates técnicos y de situar la adaptación, la transición justa y la financiación en el centro de las negociaciones.

¿CUÁLES SON LAS RECLAMACIONES DE LOS ECOLOGISTAS?

En el marco de la COP31, Greenpeace ha exigido a España y a la comunidad internacional una 'hoja de ruta' ambiciosa articulada en tres ejes prioritarios: el abandono de los combustibles fósiles; la aplicación del principio de 'quien contamina, paga'; y el incremento de la financiación climática pública hasta los 300.000 millones de dólares anuales en subvenciones.

Por su parte, Ecologistas en Acción ha reclamado una transición justa y financiada, y ha advertido de que centrarse únicamente en la electrificación o en compromisos sin metas claras repetirá los errores del pasado. Asimismo, ha reclamado mantener los informes del IPCC en el centro del segundo Balance Mundial, triplicar la financiación pública para la adaptación de aquí a 2035 mediante subvenciones directas y consolidar un mecanismo de transición justa ágil que repare al Sur Global.

¿QUÉ ADVIERTEN LOS EXPERTOS?

Ante el inicio de la COP31 de Antalya, la comunidad científica ha alertado sobre la aceleración del cambio climático, en un contexto marcado por el fenómeno de El Niño, temperaturas oceánicas récord y concentraciones históricas de gases de efecto invernadero que amenazan con superar el umbral de 1,5°C.

El jefe de Política Climática Global de la UICN, Sandeep Sengupta, ha advertido en declaraciones a Europa Press de que esta Cumbre del Clima se celebra en un contexto de urgencia inédita tras un 2026 marcado por récords térmicos globales y fenómenos extremos devastadores, como el reciente derrumbe de un glaciar en Nepal.

Asimismo, ha destacado la reciente evaluación de la Lista Roja de la UICN, que sitúa al 96% de los arrecifes de coral de aguas cálidas en peligro crítico por el estrés térmico, y ha incidido en que, aunque el PNUMA dé por inevitable rebasar temporalmente el límite de 1,5 °C, esto obliga a los negociadores en Antalya a demostrar "mayor ambición".

"Los negociadores reunidos en Antalya deben demostrar mayor ambición y acciones concretas en materia de reducción de emisiones, adaptación, financiación y protección de la naturaleza. El mundo no puede permitirse más demoras", ha recalcado.

Por su parte, la profesora del Máster en Derecho Ambiental de la Universidad Internacional de La Rioja (UNIR), Yaisa Córdoba Zabala, ha opinado en declaraciones a Europa Press que la COP31 debe avanzar en tres ejes: concretar la aplicación de los 59 indicadores del objetivo general de adaptación, lograr progresos en la financiación climática para los países en desarrollo y poner en práctica el mecanismo de transición justa.

Aunque anticipa unas negociaciones difíciles por la falta de consensos previos en los órganos subsidiarios, destaca la oportunidad que tiene España para liderar una postura más ambiciosa en materia de adaptación climática dentro de la UE.