El corto documental 'Green Lava', producido por el Vaticano, aspira a entrar en la carrera hacia los Óscar

MADRID 17 Sep. (EUROPA PRESS) -

El cortometraje 'Green Lava', producido por el Vaticano, se proyectará esta semana en Los Ángeles como preámbulo a su presentación a las candidaturas de los premios Óscar en la categoría de mejor cortometraje documental, según ha avanzado este jueves la revista 'Variety'.

Así, por primera vez en los 97 años de historia de la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas, el Vaticano podría llegar a la alfombra roja con un corto que presenta la historia de un joven italiano llamado Giacomo Mattivi, que vive con distrofia muscular de Duchenne en los Dolomitas.

En todo caso, según la revista, la película no representará específicamente al Vaticano ya que, a diferencia de la categoría de largometrajes internacionales, los cortometrajes no requieren una presentación oficial ni el respaldo de un gobierno nacional o un comité específico del país.