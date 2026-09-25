Los creadores del himno de la visita del Papa a España ponen banda sonora a los 100 años del Domund

Imagen del videoclip de 'Envíame a mí'. - OMP/VIVAFE

MADRID 25 Sep. (EUROPA PRESS) -

Obras Misionales Pontificias (OMP) y VIVAFE han lanzado 'Envíame a mí', una canción de los creadores del himno del viaje del Papa León XIV a España, lanzada con motivo del centenario del Domund con el objetivo de "renovar el ardor misionero", según ha informado OMP en un comunicado.

La canción ha sido compuesta por el productor Pablo Cebrián y los cantantes Jaime Salmoreno, Chechu Reguart y Estefanía Benedicto --los mismos creadores de 'Alza la mirada'--.

"Envíame a mí, aquí estoy para ti, quiero ser tu palabra en el mundo; que encuentren en ti el tesoro más grande y profundo", dice el estribillo de la canción, que fue creada en un solo día durante un 'camp' de composición.

El responsable de VIVAFE, Javier Llano, responsable de VIVAFE, ha explicado que "'Envíame a mí' nace precisamente con esa vocación: reunir talento, crear una canción actual y conseguir que un mensaje con cien años de historia siga encontrando nuevas formas de llegar y emocionar".

El proyecto incluye un videoclip que muestra la labor de decenas de misioneros en todo el mundo entrelazados con imágenes de la grabación en estudio, demostrando que "la misión de la Iglesia tiene miles de rostros, carismas y perfiles".

La canción está disponible en todas las plataformas digitales y OMP y VIVAFE ofrecen también un lyric video, letra y acordes para guitarra para facilitar que "todos los coros, comunidades, parroquias y colegios puedan cantarla a lo largo del mes de octubre en las celebraciones del Domund" del próximo 18 de octubre.