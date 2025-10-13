Crear un grupo de trabajo o prohibir la cría en cautividad, demandas de ONG a Bustinduy para la Ley de Grandes Simios

MADRID, 13 Oct. (EUROPA PRESS) -

ONG animalistas, lideradas por la Fundación Animal Guardians y Proyecto Gran Simio, mantendrán este 13 de octubre a las 16.00 horas un encuentro con el ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, a quien harán llegar sus propuestas para crear una Ley de Grandes Simios. Como han avanzado este lunes a Europa Press, entre otras demandas piden poner en marcha un grupo de trabajo o prohibir la cría en cautividad, en el marco de "un acuerdo histórico" alcanzado entre las organizaciones.

Este encuentro se produce después de que más de 150 organizaciones enviaran una carta a Bustinduy --que incluye una petición pública con más de 72.400 firmas-- en la que avanzaban la entrega de borrador articulado de la futura Ley de Grandes Simios y solicitaban al ministro su "implicación personal" para reactivar "un compromiso que no solo responde a un mandato legal, sino que también constituye un deber ético hacia especies cuya protección concita consenso científico y social".

Como han recordado Fundación Animal Guardians y Proyecto Gran Simio --a las que también se suman Instituto Jane Goodall España, Fundació MONA, Fundación Rainfer y AAP Primadomus--, el Gobierno "tenía el mandato de presentar, en el plazo de tres meses desde la entrada en vigor de la norma, un proyecto de ley específico para la protección de los grandes simios". Sin embargo, "tras la tardía apertura de la consulta pública previa, no se ha avanzado en la tramitación del texto, lo que supone un incumplimiento evidente de la previsión legal".

Al respecto, el director ejecutivo del Proyecto Gran Simio, Pedro Pozas Terrados, ha explicado a Europa Press que, en el encuntro de esta tarde, pedirán al Gobierno que "presente de una vez el borrador de la que sería la primera Ley de Grandes Simios en España y en el mundo".

"Aunque todos los animales deben tener derecho a una vida digna, recordamos que los grandes simios forman parte de nuestra familia evolutiva. Son los únicos homínidos no humanos, comparten más del 98% del ADN con nosotros y poseen un nivel de satisfacción cognitivo y emocional extraordinario", ha añadido Pozas.

Por su parte, la presidenta de la Fundación Animal Guardians, Marta Esteban Miñano, ha explicado que aunque "a menudo ha habido diferencias entre las organizaciones que se dedican a investigación y defensa de los derechos de los grandes simios y los centros que tienen animales que han rescatado, en este caso se ha llegado a un acuerdo histórico".

"Nos hemos puesto de acuerdo para llevarle al ministro dos peticiones muy específicas. La primera son las medidas mínimas que tiene que tener la Ley, porque el anteproyecto que presentó el gobierno a consulta pública era totalmente insuficiente. Algunas de estas medidas mínimas son el fin de la cría en cautividad, a menos que sea para que después sean devueltos a su hábitat natural, así como la prohibición de que tengan primates como mascotas los particulares" ha indicado.

De este modo, en el caso de los grandes simios en cautividad, se pide la prohibición de su reproducción en cautividad, salvo en casos excepcionales de programas de reintroducción internacional contrastados; y solicitan que vivan en grupos sociales adecuados, evitando la soledad; con intercambios entre centros únicamente por motivos de bienestar animal, no reproductivos. Por ello, piden prohibir la separación de madre/cría salvo por razones justificadas de supervivencia del pequeño y señalan que la eutanasia solo se permitirá por motivos médicos acreditados por veterinarios especializados, nunca por conveniencia o manejo.

Sobre los requisitos de los centros que alojan grandes simios, piden instalaciones adecuadas desde el punto de vista biológico y etológico; protocolos de seguridad, planes ante fugas y formación de cuerpos de seguridad locales; acceso a dietas diseñadas por expertos y atención veterinaria especializada; y auditorías periódicas por personal experto independiente que acompañe a las autoridades competentes, entre otras cuestiones.

Respecto al mundo del espectáculo, mascotismo y coleccionismo, reclaman la prohibición expresa del uso de grandes simios en espectáculos o fines comerciales, sin condicionamiento subjetivo de "dignidad"; prohibición de la tenencia por particulares, con intervención inmediata de los Cuerpos de Seguridad del Estado para decomiso; y prohibición del uso de grandes simios en producciones o coproducciones españolas, aunque el rodaje se realice fuera de España, excepto documentales de naturaleza.

Además, la presidenta de la Fundación ha añadido que es "imprescindible que las instalaciones sean las adecuadas para sus necesidades". "Y más importante que los centros de rescate reciban los suficientes recursos para poder cumplir la ley", ha apostillado.

Por otra parte, las organizaciones también han solicitado llevar a cabo una definición legal clara de lo que constituye un zoológico y un centro de rescate/rehabilitación o santuario, así como reforzar el apoyo económico estatal a los centros que alberguen grandes simios decomisados, para garantizar el mantenimiento y estándares de bienestar establecidos por la ley.

GRUPO DE TRABAJO

"El segundo pilar es que se cree el grupo de trabajo con estas organizaciones y otros expertos para ayudar al ministerio a desarrollar la Ley y que cuando salga, esté consensuada con todos los involucrados. Y ponemos un plazo máximo del 31 de diciembre para la elaboración de ese borrador. A partir de ahí debe ser presentada una audiencia de información pública. Entonces esperamos que el ministro comparta esta visión y actúe con urgencia respondiendo a estas necesidades que establece la Ley", ha apuntado la presidenta de la Fundación Animal Guardians.

En el caso del grupo de trabajo, las organizaciones han reclamado que entre en funcionamiento entre este mes de octubre y diciembre de 2025, con el objetivo de entregar un borrador técnico y consensuado antes del 31 de diciembre y listo para su tramitación. El citado grupo estará integrado por juristas expertos en derecho animal, primatólogos y profesionales del bienestar animal para colaborar en el desarrollo de la ley.

"España tiene en sus manos la posibilidad de ser el primer país del mundo con una ley específica para Grandes Simios. No podemos dejar pasar esta oportunidad histórica, sería el mejor homenaje que podríamos rendir a la recién fallecida Jane Goodall", ha concluido por su parte el director del Proyecto Gran Simio.