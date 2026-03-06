Archivo - Cristina Garmendia pone fin a su etapa como presidenta de Mediaset España "por decisión propia" - MEDIASET ESPAÑA - Archivo

MADRID, 6 Mar. (EUROPA PRESS) -

Mediaset España ha anunciado este viernes que Cristina Garmendia pone fin a su etapa como presidenta del grupo audiovisual "por decisión propia" y para "orientar su actividad hacia proyectos de otros ámbitos".

Así lo ha dado a conocer la compañía, que ha recordado que Garmendia lleva vinculada a Mediaset España de forma ininterrumpida desde diciembre de 2017, primero como consejera independiente y como miembro y presidenta de la Comisión de Auditoría y Cumplimiento y de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones de la sociedad, y desde mayo de 2024 al frente de la Presidencia del grupo audiovisual liderado por el consejero delegado Alessandro Salem.

En este sentido, el grupo ha explicado que, como presidenta, Cristina Garmendia ha representado a Mediaset España "en los principales foros sociales, económicos e industriales desde hace casi dos años, en los que la compañía ha consolidado su integración en MFE-MediaForEurope y ha afrontado importantes retos como la reestructuración y adaptación del grupo ante los desafíos que forman parte del presente y futuro del sector audiovisual".

Asimismo, ha señalado que Garmendia seguirá colaborando con Mediaset España en materia de innovación y mantiene la representación de la compañía en el patronato de la Fundación Cotec.

Mediaset España ha expresado su "reconocimiento por el compromiso y la dedicación demostrados por Cristina Garmendia durante su trayectoria de más de ocho años vinculada a la compañía".

Doctora en Ciencias Biológicas, en la especialidad de Genética, Cristina Garmendia Mendizábal (San Sebastián, Guipúzcoa, 1962) cursó su doctorado en Biología Molecular bajo la dirección de la profesora Margarita Salas en el Centro Nacional de Biología Molecular Severo Ochoa. Completó su formación académica con un MBA por el IESE Business School de la Universidad de Navarra.

En la actualidad, es presidenta de la Fundación Cotec, organización privada sin ánimo de lucro cuya misión es promover la innovación como motor de desarrollo económico y social, y forma parte de diversos consejos asesores como el de Unicef y el de la Asociación Española contra el Cáncer (AECC), entre otros, y de varios consejos de universidades.

Además, es consejera independiente en el consejo de administración de Caixabank; consejera dominical en Ysios Capital Partners; y miembro del Consejo Asesor del Espacio de la Comisión Europea.

Ha fundado, entre otras, la empresa hispanoamericana Satlantis Microsats y fue ministra de Ciencia e Innovación del Gobierno de España durante la IX Legislatura (2008-2011).

"Su labor y visión emprendedora ha sido reconocida en distintas ocasiones con premios a la investigación e innovación empresarial y ha recibido, entre otras condecoraciones, la Gran Cruz de la Real y Distinguida Orden Española de Carlos III y Gran Oficial del Mérito de la República Italiana", ha destacado Mediaset España.