Cruz Roja vuelve a repartir comida en la playa del Trampolín

Cruz Roja y la organización Sur Sur reparten alimentos básicos, a 3 de agosto de 2026, en Ceuta (España). - Iván Zambrano / Europa Press

CEUTA, 20 Ago. (EUROPA PRESS) -

Cruz Roja ha reanudado este miércoles por la tarde el reparto de alimentos en la playa del Trampolín, apenas unas horas después de que se completara el traslado de los más de 1.200 migrantes que pernoctaban en este asentamiento hacia dos nuevos recursos de acogida habilitados en la ciudad.

El Gobierno aseguró esta mañana que el objetivo era desalojar la zona costera y dar techo a quienes allí vivían. Sin embargo, la vuelta de la ONG ha provocado que miles de personas, unas 4.000 según fuentes policiales, se dirijan hacia allí. Unas aseguran haber ido solo para recoger la comida, otras han manifestado a esta agencia su intención de quedarse a dormir.

Desde las 18.00 horas, voluntarios de la organización humanitaria se han instalado nuevamente en uno de los laterales de la playa para distribuir bolsas de comida entre las personas que continúan concentrándose en la zona.

Para organizar el dispositivo, la Policía Nacional ha establecido un cordón de seguridad y una fila controlada por la que han ido pasando los migrantes para recibir los alimentos.

Según fuentes policiales, alrededor de 4.000 personas han acudido al reparto durante la tarde. A las 20.30 horas, el dispositivo seguía activo y la distribución de comida aún no había concluido. Junto al reparto alimentario, Cruz Roja ha desplazado también una ambulancia hasta el enclave, desde donde ha prestado asistencia sanitaria a varias personas.

La composición del asentamiento ha cambiado respecto a las últimas semanas. Si hasta ahora predominaban los migrantes de origen subsahariano, tras el operativo desarrollado durante la mañana la mayoría de las personas que permanecen en la playa son magrebíes. Entre ellas ya no solo se observan hombres jóvenes, sino también mujeres y niños.

El regreso de cientos de personas al Trampolín ha obligado además a suspender el operativo de limpieza y desinfección que la Ciudad Autónoma había previsto desarrollar tras el vaciado del asentamiento.

Según informó la Administración autonómica, los trabajos iniciados a media mañana por la Consejería de Medio Ambiente, Servicios Urbanos y Vivienda quedaron paralizados después de que alrededor de 500 migrantes regresaran a la playa una vez completado el traslado. Oficialmente, la Ciudad atribuye esta vuelta a la búsqueda o recuperación de pertenencias personales que habrían quedado en el lugar.