CSIF denuncia falta de personal para cubrir los turnos de vigilancia en presas estatales y exigen reunirse con Aagesen

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) ha denunciado carencia de personal laboral suficiente para situaciones de emergencia y para establecer turnos de 24 horas en las presas estatales, así como la falta de ingenieros suficientes para el análisis de estas infraestructuras, "lo que obliga a subcontratar a empresas".

Por ello, reclama una reunión urgente con la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Sara Aagesen, de tal manera que pueda abordar con ella la situación crítica que atraviesan las infraestructuras hidráulicas estatales y las condiciones laborales de los empleados públicos que garantizan la seguridad del agua en España.

Además, pide la aprobación urgente del complemento específico del agua para el personal laboral y funcionario que presta servicio en la gestión del agua; y una oferta extraordinaria de empleo público para reforzar las plantillas y cubrir las jubilaciones en las direcciones técnicas y las comisarías de aguas.

Asimismo, solicita el establecimiento obligatorio de dotaciones mínimas de personal en presas de categoría A, tanto para situaciones ordinarias como extraordinarias; la contratación obligatoria de ingenieros de caminos para la gestión técnica de presas y canales; y la implantación efectiva de los planes de seguridad y emergencia en todas las presas estatales.

Si no se adoptan medidas inmediatas, el sindicato avanza que iniciará un calendario de movilizaciones en todas las infraestructuras hidráulicas del Estado "para defender la seguridad de las presas y la dignidad profesional de las/os empleados públicos que las sostienen".

Según CSIF, la falta de personal en las presas se debe a que las jubilaciones "no se reponen desde hace décadas según las necesidades reales del servicio". En la actualidad, denuncia que las plantillas "no dan más de sí", que el personal trabaja en condiciones de "sobrecarga, estrés y responsabilidad inaceptables" y que "se recurre a subcontratación de servicios esenciales".

Además, critica que el Ministerio no ha ofrecido "ninguna explicación" sobre los informes de seguridad realizados en 2025.