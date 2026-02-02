CSN y AEMET desarrollarán un sistema de avisos meteorológicos específicos para los entornos de centrales nucleares. - CSN

MADRID 2 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) y la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) desarrollarán un sistema de avisos meteorológicos específicos para los entornos de las centrales nucleares, según está previsto en el convenio suscrito por ambas entidades en diciembre. Los presidentes de ambos organismos, Juan Carlos Lentijo del CSN y María José Rallo de AEMET, se han reunido este lunes con sus equipos para impulsar estas y otras actividades contempladas en el texto.

En concreto, AEMET suministrará información sobre fenómenos adversos, así como predicciones y modelos atmosféricos. Por su parte, el CSN facilitará datos de sus redes de observación relevantes para el estado de la atmósfera. Después, ambas instituciones realizarán estudios conjuntos sobre riesgos meteorológicos que puedan afectar a instalaciones nucleares o radiactivas, así como sobre la evolución de episodios de contaminación radiológica.

El CSN y AEMET firmaron el convenio el 26 de noviembre de 2025, que salió publicado en el Boletín Oficial del Estado (BOE) dos semanas más tarde, el 8 de diciembre. En total, estará en vigor durante los próximos cuatro años, prorrogables de mutuo acuerdo por un periodo adicional máximo de otros cuatro años. Según ha especificado el CSN, el acuerdo no implica contraprestación económica entre las partes y todas las actividades derivadas de su ejecución se integran dentro de las funciones ordinarias de los organismos.

Para garantizar su seguimiento, se creará una comisión mixta paritaria que actuará como órgano de vigilancia, coordinación y control. Ésta se encargará de supervisar el cumplimiento de los compromisos asumidos, interpretar el contenido del convenio y resolver posibles incidencias. Estará integrada por representantes de AEMET y del CSN, y se reunirá al menos una vez al año.

En líneas generales, el texto define un marco estable para facilitar el intercambio de información técnica, la cooperación en la evaluación de riesgos y la optimización de las infraestructuras utilizadas por ambos organismos. Además, establece también las líneas estratégicas que guiarán la colaboración en áreas de interés común.

Más allá de ello, contempla cuestiones operativas y técnicas como el alojamiento de estaciones automáticas de la Red Revira del CSN en instalaciones de observación de AEMET, lo que permitirá optimizar recursos y mejorar la cobertura del sistema de vigilancia. A su vez, también prevé que el CSN use datos meteorológicos procedentes de estaciones de AEMET situadas en zonas asociadas a los planes de emergencia nuclear, que se integrarán en los modelos utilizados para estimar consecuencias radiológicas en caso de incidente.

Además, dispone la participación conjunta en ejercicios y simulacros vinculados a emergencias nucleares, la cooperación en la adquisición de equipamiento especializado para situaciones de riesgo radiológico y la formación técnica para el personal de ambas entidades. De acuerdo con el CSN, de este modo se refuerza la coordinación operativa y se garantiza un flujo continuo de conocimientos en áreas específicas de interés común.