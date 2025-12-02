El CSN y AMAC se unen para mejorar la información de los ayuntamientos con nucleares transmiten a sus vecinos. - CSN

MADRID, 2 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) ha celebrado en su sede una jornada informativa dirigida a los cargos electos locales de la Asociación de Municipios en Áreas con Centrales Nucleares y Almacenamiento de Residuos Radiactivos (AMAC) para reforzar la transparencia y la comunicación en las zonas que albergan instalaciones nucleares en España y divulgar la labor de supervisión y control del CSN.

El encuentro se ha enmarcado dentro del convenio firmado en noviembre entre ambas entidades, que según el presidente del CSN, Juan Carlos Lentijo, permitirá intensificar la información en las áreas con instalaciones nucleares. Durante la jornada, Lentijo ha destacado la importancia de este tipo de encuentros para acercar de forma transparente la labor del organismo regulador a la ciudadanía. "Nos hace visibles en los municipios, nos conocen y nos ponen cara", ha señalado.

A juicio del presidente del CSN, es "fundamental" que los nuevos cargos municipales conozcan de primera mano el funcionamiento y las competencias del Consejo. Al margen de esto, ha puesto en valor la colaboración con los ayuntamientos en el marco de los Planes de Actuación Municipal en Emergencias (PAMEN), que forman parte de la organización de respuesta ante emergencias nucleares y radiológicas.

Además, ha destacado los mecanismos de participación existentes, como el Comité Asesor para la Información y la Participación Pública del CSN y los comités de información local organizados por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO), en los que la AMAC tiene presencia activa.

Al margen de la de Lentijo, el encuentro también ha contado con la participación del presidente de la AMAC, Juan Pedro Sánchez, así como alcaldes y representantes municipales de las áreas nucleares. Durante la jornada, han visitado el Centro de Información y la Sala de Emergencias (SALEM), y han celebrado un encuentro de trabajo en el que el coordinador de la Inspección Residente del CSN, Diego Encinas, ha detallado el papel que desempeña esta unidad en las centrales nucleares.

Por su parte, la jefa del Área de Vigilancia Radiológica Ambiental, Sofía Luque, ha expuesto los programas de control radiológico en el entorno de las instalaciones nucleares y del ciclo del combustible. Durante la clausura de la jornada, la vicepresidenta del CSN, Pilar Lucio, ha insistido en la importancia de mantener abiertos los canales de comunicación y reforzar la cooperación institucional.