El CSN no comenzará a estudiar la prórroga de Almaraz hasta que MITECO se lo pida, como marca la normativa

El Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) no comenzará a estudiar la prórroga de la central nuclear de Almaraz (Extremadura) hasta que el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO) no le traslade la información para que emita su informe preceptivo sobre la continuidad de la explotación, según se desprende del Reglamento sobre instalaciones nucleares y radiactivas.

Iberdrola, Endesa y Naturgy han trasladado este viernes al Gobierno su "disposición" para ampliar el calendario de cierre de Almaraz, cuya clausura del primero de sus reactores está prevista para 2027. Según la normativa en vigor, el CSN remitirá un informe a MITECO sobre la continuidad de la central al menos dos meses antes de la fecha de caducidad de la autorización vigentes-- es decir, el 1 de septiembre de 2027.

El informe del CSN será preceptivo y además vinculante tanto si tienen carácter negativo o denegatorio de una concesión como si son positivos y establecen una serie de condiciones para permitir que la central siga operando.