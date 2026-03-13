El CSN y el regulador nuclear de EEUU firman un Memorando de Entendimiento que "consolida" la cooperación bilateral. - CSN

MADRID 13 Mar. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN), Juan Carlos Lentijo, y su homólogo en la Comisión Reguladora Nuclear de Estados Unidos (EEUU), Ho K. Nieh, han firmado un Memorando de Entendimiento (MoU) que "consolida" la cooperación bilateral en seguridad nuclear en el marco de la 38ª Conferencia de Información Reguladora, la mayor reunión pública organizada por la agencia estadounidense.

Tal y como ha informado este viernes el CSN, el MoU actualiza el marco de cooperación bilateral vigente desde 1974 y consolida los mecanismos de intercambio de información técnica, la colaboración en proyectos y actividades internacionales, el apoyo mutuo en ámbitos emergentes relacionados con la seguridad nuclear física y tecnológica y la continuidad de los programas de intercambio de personal.

Además, reafirma el compromiso conjunto de ambos organismos para avanzar en ámbitos fundamentales de la seguridad nuclear y la protección radiológica y física y consolida una cooperación "histórica" que continúa siendo "estratégica" para el CSN en el actual contexto de innovación y expansión tecnológica del sector nuclear.

Al margen de ello, la delegación española ha mantenido un encuentro con los consejeros de la NRC Matthew J. Marzano y Douglas W. Weaver, que se han interesado por la actividad nacional e internacional del CSN y la situación en España en relación con la seguridad nuclear.

La Conferencia de Información Reguladora ha reunido a más de 3.000 asistentes, presenciales y en remoto, procedentes de más de 40 países, entre ellos, representantes de organismos reguladores, la industria, organizaciones internacionales y el público general