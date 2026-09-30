El CSN se reúne con inspectores de 9 CCAA para consolidar un modelo de supervisión de las instalaciones radioactivas. - CSN

MADRID 30 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) ha celebrado su reunión anual con los inspectores de las nueve comunidades autónomas (CCAA) con las que el organismo mantiene acuerdos de encomienda de funciones para evaluación e inspección de instalaciones radiactivas de segunda y tercera categoría, instalaciones de radiodiagnóstico médico y entidades de servicio, según ha informado este martes el propio CSN.

Durante la sesión de apertura, que se ha celebrado en Vitoria Gasteiz (País Vasco), el secretario general del CSN, Pablo Martín González, y el viceconsejero de Promoción Industrial del Gobierno vasco, Antoitz Korta, han destacado el papel de las encomiendas de funciones como instrumento de cooperación y confianza institucional.

Asimismo, han subrayado la relevancia de este tipo de encuentros para favorecer el intercambio de experiencias y consolidar criterios comunes de trabajo, lo que a su juicio contribuye a reforzar la confianza de la ciudadanía en la labor reguladora. Además, han puesto de manifiesto la importancia del trabajo conjunto desarrollado bajo una vocación compartida de servicio público.

El CSN ha explicado que España cuenta con 44.185 instalaciones que utilizan radiaciones ionizantes, de las que más del 97 % son instalaciones de radiodiagnóstico médico. El año pasado, se realizaron 898 inspecciones. En el transcurso de las reuniones, los asistentes han presentado los resultados del programa de inspecciones a instalaciones radiactivas e instalaciones de radiodiagnóstico médico llevado a cabo en 2025.

De acuerdo con el CSN, este análisis ha revelado que las instalaciones inspeccionadas operaron "de forma segura y conforme a la normativa". "Los resultados reflejan, además, una evolución de la actividad inspectora hacia modelos cada vez más eficientes y homogéneos", ha recalcado el organismo regulador.

El programa de trabajo de esta reunión también ha incluido una jornada específica con los inspectores de Cataluña, Baleares y País Vasco, comunidades autónomas a las que el CSN tiene encomendadas funciones de evaluación de las solicitudes de autorización de instalaciones radiactivas de segunda y tercera categoría.

Entre los asuntos abordados en ella está el licenciamiento de nuevos radiofármacos utilizados en ensayos clínicos y los avances en el proceso de licenciamiento de las futuras instalaciones de protonterapia pertenecientes al Sistema Nacional de Salud. En este último ámbito, el organismo regulador ha recalcado que desempeña un papel "clave" en la evaluación y licenciamiento de estas instalaciones.

"Permitirán ampliar las capacidades de la sanidad pública en el tratamiento oncológico. La culminación del proyecto, que contempla la puesta en marcha de diez instalaciones en siete comunidades autónomas, situará además a España entre los países de referencia en el ámbito de la radioterapia con protones", ha destacado.

EFICACIA DE LA ACCIÓN REGULADORA

A lo largo de la jornada, los asistentes también han podido poner en común las actividades desarrolladas por las comunidades autónomas, así como informar sobre las hojas de ruta definidas en los diferentes foros de colaboración coordinados por el CSN con sociedades profesionales y organismos públicos tales como; el Foro Sanitario, el Foro Industrial y el Foro de las Unidades Técnicas de Protección Radiológica (UTPR).

Además, han presentado diversas actuaciones técnico-jurídicas actualmente en curso. En este aspecto, han puesto de relieve la "necesaria complementariedad" entre el conocimiento técnico y el marco jurídico en el ejercicio de las funciones de supervisión, control y regulación que tiene atribuidas el organismo.

"La eficacia de la acción reguladora requiere una adecuada integración de ambas dimensiones para garantizar la seguridad, la calidad de las actuaciones y la seguridad jurídica en la toma de decisiones", han destacado.