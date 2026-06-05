Cuatro alumnas de La Rioja ganan la tercera edición de 'Cazabulos' con su vídeo sobre los efectos nocivos del vapeo

La tercera edición de Cazabulos. - CSIC

MADRID, 5 Jun. (EUROPA PRESS) -

El vídeo 'Ciencia en investigación', de Paula Martínez, Claudia Moya, Carlota Navaridas y Jimena Navas, del IES La Laboral de Lardero (La Rioja), ha recibido el primer premio en la tercera edición de 'Cazabulos'.

'Cazabulos' es un programa educativo del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) y Big Van Ciencia en el que estudiantes de 1º y 2º de la ESO, o sus equivalentes en otros países en Latinoamérica, crean sus propios vídeos para desmontar bulos científicos. La iniciativa cuenta también con la colaboración de la Consejería de Educación, Formación Profesional, Actividad Física y Deportes del Gobierno de Canarias.

Los trabajos finalistas, seleccionados entre los 251 presentados por centros educativos de España y Colombia, se han hecho públicos este viernes en la gala final de 'Cazabulos', que ha tenido lugar en la sede central del CSIC en Madrid. Sus creadores han explicado cómo han aplicado la formación en abierto que ofrece el programa 'Cazabulos' para desmontar mentiras científicas y, tras el visionado de los vídeos, se han anunciado los ganadores.

El primer premio ha sido para el vídeo 'Ciencia en investigación' por abordar, "con rigor científico y un logrado formato periodístico", una temática de creciente importancia para la salud de los adolescentes: el vapeo.

El jurado ha destacado que hayan recurrido a la experimentación para demostrar al público que, en el vapeo, no solo se inhala vapor de agua sino también otras sustancias nocivas la salud.

El segundo premio ha sido para 'No te lo creas todo', un trabajo de Julia Alemán, Idubaren Cabrera, Ariadna León, Isabella Rojas y Mamadou Sow, del CEO Argana de Arrecife (Lanzarote). El vídeo ha sido seleccionado por ofrecer una completa explicación científica del fenómeno ovni a través de un lenguaje fresco y dinámico propio de las redes sociales combinado con un acertado uso de fuentes científicas y de los consejos de la formación de Cazabulos.

'¡STOP Bulos!', creado por Rocío Burgos, Soraya Centella y Adrián de la Rosa, del IES Fidiana de Córdoba, ha obtenido el tercer premio por su uso inteligente del humor para transmitir la importancia de consultar fuentes fiables, comprobar la información y detectar el lenguaje pseudocientífico a la hora de informarse sobre ciencia. Esta propuesta desmonta el bulo de que el agua puede transmitir las ondas wifi de forma eficaz.

Los autores de los vídeos premiados han sido obsequiados con un lote de artículos para la creación audiovisual compuesto por una pantalla chroma, una batería recargable, un trípode-estabilizador, un micrófono inalámbrico y un aro de luz LED. El equipo ganador del primer premio disfrutará también de un viaje a una instalación científica singular del CSIC.

Los ocho equipos que han participado en la gala han recibido un lote de libros de divulgación y cada uno de sus integrantes una camiseta y un diploma personalizado. Todos los vídeos pueden verse desde hoy en la web de Cazabulos, 'www.cazabulos.es', y se difundirán en los próximos días en las redes sociales de CSIC Divulga y Big Van Ciencia.