CUNEF amplía su oferta académica con un grado en Relaciones Internacionales de la University of London

Cunef amplia su oferta educativa con un nuevo grado en Relaciones Internacionales - CUNEF

MADRID 4 Jun. (EUROPA PRESS) -

CUNEF Universidad ampliará su oferta con el grado en Relaciones Internacionales de la University of London (UoL). El programa, que cuenta con la dirección académica de The London School of Economics and Political Science (LSE), se impartirá, como doble grado, junto con las titulaciones en Derecho y en Filosofía, Política y Economía de CUNEF Universidad.

Esta colaboración, CUNEF Universidad será el primer "Recognised Teaching Centre" de España en integrarse en la red internacional LSE Global Programmes. Tras formalizar esta alianza estratégica con la University of London, la universidad española incorporará a su actual oferta académica el doble grado en Derecho y Relaciones Internacionales y el doble grado en Filosofía, Política y Economía y Relaciones Internacionales.

Los estudiantes que accedan a estos programas obtendrán una doble titulación: una por CUNEF Universidad y otra por la University of London, bajo la dirección académica de The London School of Economics and Political Science.

El director académico de Global Programmes en LSE, Francesco Nava, ha explicado que "esta colaboración representa un momento importante para LSE Global Programmes en España". "Junto a CUNEF Universidad, estamos creando un itinerario académico que conecta Madrid y Londres, y que prepara a los estudiantes para pensar de forma crítica sobre el derecho, la política y las relaciones internacionales desde una perspectiva verdaderamente global", ha añadido.

Asimismo, la rectora de CUNEF Universidad, Ana I. Fernández, ha destacado que "la colaboración de las dos instituciones es el resultado de una visión compartida sobre la excelencia académica". "Ser el único Recognised Teaching Centre en España supone compartir con una institución de excelencia nuestro modelo formativo, basado en el rigor y la internacionalización. Nuestro objetivo es ofrecer a los estudiantes una formación que les permita competir en un mundo complejo y global, y a través de esta alianza lo hacemos posible", ha añadido la rectora de CUNEF.

Este modelo permite a los estudiantes de CUNEF Universidad obtener un segundo título internacional sin interrumpir sus estudios en Madrid. El plan de estudios les permitirá adquirir conocimientos de vanguardia, una perspectiva global y una visión interdisciplinar, orientada a afrontar los grandes retos del mundo actual.

El Double Bachelor in Philosophy, Politics & Economics and International Relations, que se impartirá íntegramente en inglés, ofrece una formación que integra el análisis económico y político, el razonamiento crítico de la filosofía y el estudio de las dinámicas de poder y gobernanza que configuran el orden global.

El plan de estudios integra las disciplinas del PPE con métodos cuantitativos de análisis de datos e incluye una estancia de movilidad internacional y una experiencia académica en la LSE Summer School. Los estudiantes pueden, además, complementar su formación con especializaciones (minors) en áreas como International & European Law o Business & Finance.

Por su parte, el doble Grado en Derecho y Relaciones Internacionales combina una rigurosa formación jurídica en español con la comprensión de las instituciones y dinámicas que articulan las relaciones entre naciones, impartida en inglés. El doble grado prepara a los estudiantes para actuar en un entorno transnacional, complementando la formación con una experiencia académica en la LSE Summer School. Además, también podrán especializarse a través de minors en áreas como Digital and Artificial Intelligence Law o International and European Law.