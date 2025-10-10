La dana Alice dejará lluvia torrencial en Mediterráneo y Baleares hasta este sábado, con estabilidad en oeste peninsular

Archivo - Una persona se protege de la lluvia con un paraguas. A 03 de marzo de 2025, en Sevilla (Andalucía, España).- Joaquin Corchero - Europa Press - Archivo

MADRID, 10 (EUROPA PRESS)

La dana Alice dejará lluvias este viernes y sábado que podrían ser torrenciales en puntos del área mediterránea peninsular y de Baleares, según la predicción del portavoz de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), Rubén del Campo. Por el contrario, en el oeste de la Península, el tiempo será más tranquilo, marcado por la estabilidad.

Del Campo ha indicado que la situación más adversa de este viernes se va a localizar al este de la Región de Murcia y todo su entorno, así como en el sur de la Comunidad Valenciana, sobre todo en el litoral y prelitoral de Alicante. En estas áreas --sur de Alicante y este de la Región de Murcia-- las lluvias pueden ser torrenciales con grandes acumulados en poco tiempo que pueden provocar inundaciones y crecidas súbitas de cauces.

Asimismo, podrá haber chubascos muy fuertes y con granizo en buena parte de las provincias de Alicante, Valencia y en el resto de la Región de Murcia. En ese sentido, no se puede descartar que en estas zonas también se produzcan inundaciones. "Por lo tanto, hay que extremar las precauciones por allí", ha recalcado el portavoz.

Al margen de ello, habrá tormentas en otros puntos del centro y del sur de la Península, también en Ceuta y Melilla, donde podrían ser localmente fuertes. Mientras tanto, en el resto del país los cielos estarán poco nubosos.

El sábado continuará la situación de inestabilidad, de acuerdo con el portavoz de AEMET. Si bien hay algo de incertidumbre con respecto a la posición de la dana Alice, las lluvias más intensas se producirán en un principio un poco más al norte que durante el viernes. La franja de precipitaciones más fuertes comprenderá desde el delta del Ebro en el sur de Tarragona al norte de la provincia de Alicante.

Allí se podrán registrar chubascos muy fuertes y persistentes, con granizo y tormenta, incluso torrenciales de forma local. Por ello, Del Campo ha vuelto a advertir sobre la posibilidad de que haya algunas inundaciones y crecidas de cauces. A su vez, también podrían caer lluvias muy fuertes en Baleares y, con menor intensidad, en otras zonas del interior oriental de la Península y en la zona centro.

El tiempo inestable persistirá el domingo en estas zonas. El portavoz de AEMET ha indicado que los chubascos muy fuertes continuarán en Baleares y en el área mediterránea, aunque probablemente en menor medida que en días previos. Por zonas, las tormentas afectarán a zonas más al norte. Más en concreto, en los litorales y prelitorales de la Comunidad Valenciana y Cataluña, especialmente el sur de esta autonomía, así como al norte de Baleares. En el resto del territorio, se registrarán cielos poco nubosos.

La situación de inestabilidad se extendería a más zonas durante el lunes, aunque la adversidad sería menor. Aún así, hay incertidumbre al resto. De esta manera, habrá cielos nubosos en buena parte del país, con chubascos en el centro y este de la Península. Estos se registrarán también en Baleares y no se descarta que caiga algún chubasco en puntos del Cantábrico y Andalucía.

En este sentido, Del Campo ha indicado que las precipitaciones más intensas, fuertes o muy fuertes y persistentes se darán de nuevo en zonas costeras y aledañas de Cataluña y Comunidad Valenciana.

LA POSIBILIDAD DE LLUVIAS SEGUIRÁ HASTA AL MENOS EL JUEVES

A partir del martes y al menos hasta al menos el jueves continuará la probabilidad de chubascos en zonas del este de la Península y de Baleares. Aunque la incertidumbre es alta, estos probablemente sean menos intensos que en jornadas anteriores.

Por último, en lo que respecta a Canarias, el portavoz de AEMET ha pronosticado un tiempo más tranquilo durante los próximos días. En el archipiélago predominarán los vientos alisios que soplarán con fuerza en las zonas expuestas. Por lo demás, los cielos estarán nubosos el norte de las islas y más despejados en el sur, y se registrarán temperaturas suaves, sin grandes cambios.

MÁS DE 250-300 L/M2 HASTA EL LUNES

Por su parte, eltiempo.es ha señalado que hasta el lunes, que se consideraría el último día del episodio, se podrían superar los 250-300 l/m2 en algunas de las zonas afectadas por las lluvias. Así, este viernes hay un aviso rojo activo en el en el litoral sur de Alicante y en el Campo de Cartagena y Mazarrón (Murcia) por acumulados que en doce horas pueden sobrepasar los 180 l/m2.

Mientras, hay avisos amarillos y naranjas en la costa de Tarragona, de Castellón, toda la provincia de Valencia y el interior de Murcia, además Almería y el interior de Granada y Málaga, porque en doce horas pueden superar los 80-100 l/m2.

Por el momento, habrá avisos naranja el sábado en toda la costa de la Comunidad Valenciana, de La Región de Murcia y en Ibiza y Formentera. En estas zonas se podrían acumular más de 100 l/m2 en un intervalo de unas cuatro horas. El portal meteorológico ha incidido que es probable que en las próximas horas sigan activándose nuevos avisos. En este sentido, ha instado a extremar la precaución ante inundaciones súbitas, crecidas de ríos, arroyos y ramblas.