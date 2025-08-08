El Defensor del Pueblo reclama información a Jumilla (Murcia) "a fin de facilitar el ejercicio de los actos de culto"

MADRID 8 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo, ha solicitado información a la alcaldesa de Jumilla (Murcia), Seve González, sobre la moción aprobada por el Ayuntamiento que insta al gobierno local a prohibir en sus instalaciones deportivas cualquier tipo de actividad ajena a las mismas, "a fin de facilitar el ejercicio de los actos de culto".

A través de esta actuación de oficio, Gabilondo quiere conocer el contenido del acuerdo adoptado por el Pleno municipal con la indicación de las medidas previstas "a fin de facilitar el ejercicio de los actos de culto a las confesiones religiosas que, por sus singulares características, hayan de ser celebrados en lugares públicos tales como pabellones o polideportivos".

El Ayuntamiento de Jumilla ha aprobado una moción, fruto de una transaccional del PP a un texto de Vox, que finalmente contó con el apoyo de los 'populares' y la abstención de los de Abascal, que pide prohibir todo tipo de actividades ajenas a las deportivas en estas instalaciones. Se da la circunstancia de que en ellas han tenido lugar en el pasado celebraciones musulmanas, con el fin del Ramadán o la Fiesta del Cordero en el pasado. En un punto previo de la moción, se insta al Gobierno municipal a promover actividades, campañas y propuestas culturales que defiendan la identidad española y protejan los valores y manifestaciones religiosos en España.