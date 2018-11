La delegada del Plan Nacional sobre Drogas dice que el Gobierno trabaja para regular la publicidad del juego online

Publicado 09/11/2018 19:15:57 CET

CASTELLÓN, 9 Nov. (EUROPA PRESS) -

La delegada del Plan Nacional sobre Drogas, Azucena Martí, ha asegurado este viernes que el Ministerio de Hacienda trabaja en un real decreto para conseguir la regulación de la publicidad del juego online.

"Tenemos un problema y podemos tenerlo más grave en el futuro, de ahí la necesidad de regular la publicidad", ha explicado en la inauguración de la jornada 'Adicciones en la era de Internet. Nuevos tiempos nuevos retos', que han organizado Patim y la sociedad científica Socidrogalcohol en la Universitat Jaume I (UJI) de Castellón.

Martí ha explicado a los medios que, de momento, el alcohol y el tabaco como drogas legales son las más consumidas entre los jóvenes, seguidas del cannabis. "El juego está en unas cifras que no son alarmantes, pero hay que prevenir que no lleguen a serlo", y por eso "estamos trabajando en la prevención en adicciones conductuales".

Por su parte, el jefe del servicio de Control de Juegos de Azar de la Dirección General de la Policía en Madrid, Jesús Fuentes, ha señalado que el Cuerpo Nacional de Policía tiene que velar por el cumplimiento de la normativa en materia de juego y es muy "sensible" "con los problemas de los menores, de las adicciones", por lo que "redoblamos esfuerzos para evitar que los menores acudan a las salas de juego y que la gente que tenga prohibida el acceso a petición propia sean rigurosos los servicios de controles de las salas para que no puedan acceder y no recaigan en el problema que tienen".

Ha señalado que existen inscritas en el Registro de Interdicciones de Acceso al Juego unas 25.000 personas, "las cuales han reconocido su problema y han solicitado voluntariamente que no se les permita acceder a las salas de juego, aunque no quiere decir que sean todas las que tengan el problema de adicción".

AUMENTO DE CASINOS Y APUESTAS

Según han informado Patim y Socidrogalcohol, 45.000 millones de euros es lo que supone anualmente el juego en España. Las loterías y los bingos se mantienen estables, los casinos sufren un incremento del 7% y las apuestas una subida del 18,8%. Según la Dirección General de Ordenación del Juego (2015) entre un 3,5 y un 6,3% de las personas que juegan tienen riesgo de padecer una patología a lo largo de su vida, es decir, entre 1,6 y 2,9 millones de personas en España.

En los últimos dos años el juego se ha convertido en la segunda causa por la que demandan tratamiento las personas atendidas por Patim y acorta las distancias respecto a los casos de cocaína. En 2017 representan el 26% del total.

"LA ADICCIÓN MÁS IMPORTANTE DEL XXI"

"El juego se está convirtiendo en la adicción más importante del XXI, asumiendo el protagonismo que en su día tuvieron la heroína, después la cocaína, y más adelante tanto el alcohol y el cannabis, podemos hablar que existe una cuarta ola cuando nos referimos al juego y a las adicciones", ha advertido el presidente de Patim, Francisco López.

El aumento de personas con problemas de adicción al juego ha hecho que los profesionales de las adicciones se muestren "preocupados" y reivindiquen, entre otras cosas, una regulación publicitaria "efectiva y real". "El juego en menores incrementa la probabilidad de desarrollar una adicción en la edad adulta", ha explicado Francisco Pascual, presidente de Socidrogalcohol.

Solo en la provincia de Castellón hay ya 10 casas de apuestas --en 2013 había una--, además de las 781 máquinas y terminales de apuestas ubicadas en otros espacios como bares, bingos, recreativos, entre otros lugares. A esto hay que sumar la "facilidad" actual de apostar desde cualquier lugar con el dispositivo móvil o el ordenador o la tableta.

RESPUESTAS CENTRADAS EN LA PERSONA

Según Patim, el 40% de las personas que acuden a su recurso por adicciones sin sustancia presentan un problema con las tragaperras y el 33,3% a las apuestas. "Tenemos que ofrecer respuestas cada más centradas en la persona, que atiendan la vulnerabilidad que presentan estos pacientes, cuando hablamos de adicciones", ha explicado el presidente de Patim.

"Existen diferencias significativas en cuanto a mujeres y hombres que juegan, ellas son más mayores, y sería muy interesante poder estudiar con más profundidad en qué medida influyen los estigmas y los estereotipos de género en esta diferencia", ha apuntado Paco López.