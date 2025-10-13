Derechos Sociales anuncia que pondrá en marcha la 'Ley Jane Goodall' para proteger a los grandes simios

MADRID, 13 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 ha anunciado este lunes que ya se encuentra preparando el texto legal de la 'Ley Jane Goodall', que pretende proteger la dignidad, el derecho a la vida, a la libertad y a la no tortura de grandes simios. La norma lleva el nombre de la reconocida científica británica como homenaje a su "incansable labor divulgadora y ética" en defensa de estas especies.

Así lo ha anunciado el Ministerio después de que el ministro del ramo, Pablo Bustinduy, se haya reunido con varias organizaciones promotoras, entre ellas la Fundación Jane Goodall, Intercids, Reinfer, Mona, Primadomus, Proyecto Gran Simio, Asociación Ibérica de Zoos y Acuarios, UPF Animal Ethics y Fundación Animal Guardians, para colaborar conjuntamente en el desarrollo de la ley y abordar su marco jurídico.

Entre otros objetivos, el borrador persigue erradicar el tráfico ilegal de animales como el orangután, el chimpancé, el bonobo y el gorila; establecer la prohibición expresa de tenencia, experimentación o investigación cuando ello pueda producirles daño o sufrimiento; prohibir su utilización con fines comerciales y espectáculos que menoscaben su dignidad, así como establecer unas condiciones rigurosas para su custodia, en todo caso con propósito de conservación.

A su vez, también busca restringir su tenencia y cría en cautividad en parques zoológicos. De acuerdo con Derechos Sociales, se trata de "una propuesta pionera" con la que España se convertiría en el primer país en reconocer, por ley, derechos básicos para los grandes simios.

El anuncio se produce una semana después de que un total de 105 ONG nacionales y 22 internacionales pidieran por carta una reunión a Pablo Bustinduy para trasladarle personalmente un borrador articulado de la futura Ley de Grandes Simios elaborado por expertos. En el texto, las organizaciones denunciaban que no se hubiera avanzado en la tramitación del texto después de que el Gobierno se comprometiese a presentar un proyecto tres meses después de la Ley de protección de los derechos y el bienestar de los animales en 2023.