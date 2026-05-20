Derechos Sociales convoca ayudas para proyectos de investigación sobre la ludopatía por importe de 950.620 euros

El ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, durante una sesión plenaria del Senado, a 12 de mayo de 2026, en Madrid (España). La sesión de hoy incluye preguntas al Gobierno sobre el accidente ferroviario de Adamuz, la regular - Ricardo Rubio - Europa Press

MADRID, 20 May. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 ha aprobado la convocatoria de subvenciones, durante el ejercicio 2026, para el desarrollo de actividades de investigación relacionadas con la prevención de los trastornos del juego, con los efectos derivados de dichos trastornos o con los riesgos asociados a esta actividad.

Según publica este miércoles el Boletín Oficial del Estado (BOE), las ayudas podrán solicitarse por entidades con residencia fiscal en España o con establecimiento permanente en territorio nacional, entre las que se incluyen centros de investigación públicos y privados, así como determinadas entidades sin ánimo de lucro.

La resolución, recogida por Europa Press, establece que los proyectos que se financien deberán encuadrarse en alguna de las líneas de investigación previstas, que abarcan desde la detección temprana de comportamientos de juego problemático hasta el análisis del impacto de género en estas conductas.

En concreto, se apoyarán trabajos sobre la identificación precoz de participantes con juego de riesgo o de mayor gravedad; el daño individual, familiar o social vinculado a las actividades de juego en ámbitos como la salud, el impacto emocional o psicológico, las dificultades económicas, la afectación laboral o académica, los problemas en las relaciones sociales o los conflictos legales; y el diseño de mecanismos, instrumentos o procesos para minimizar las consecuencias negativas del juego.

Las ayudas también cubrirán estudios sobre las relaciones entre el sector de los videojuegos y las actividades de juego (loterías, juegos de azar, póquer y/o apuestas), así como sobre las características estructurales de estos productos y el impacto de género en los comportamientos de juego de riesgo o de mayor gravedad.

La orden fija además que los proyectos no podrán iniciarse antes del 1 de enero de 2026 y que su ejecución se limitará, como máximo, hasta el 30 de junio de 2027. Las solicitudes podrán presentarse hasta el 21 de junio.