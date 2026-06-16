Derechos Sociales defiende costes "razonables" y "unificación" de las normas sobre medicamentos veterinarios

Archivo - El director general de Derechos de los Animales, José Ramón Becerra, durante una entrevista para Europa Press, en el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, a 24 de julio de 2024, en Madrid (España). - Carlos Luján - Europa Press - Archivo

MADRID, 16 Jun. (EUROPA PRESS) -

El director general de Derechos de los Animales en el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, José Ramón Becerra, ha defendido costes veterinarios "razanobles" y "unificación" de las normas sobre medicamentos veterinarios para que estas sean "coherentes", si bien ha precisado que ni el IVA a la veterinaria clínica ni las políticas ligadas con los medicamentos sanitarios son de su competencia.

"Ambas regulaciones pueden tener y de hecho tienen sin duda evidencia significativa en el bienestar de los animales de compañía", ha recalcado durante su intervención en la Comisión de Sanidad del Congreso de los Diputados.

En concreto, ha incidido en que él no es "el competente" para hablar sobre reducir el IVA a la veterinaria clínica y que de todos modos "no sabe" si el control de los precios veterinarios tiene que ir ligado "exclusivamente" al IVA "o a otras cuestiones" ante una mención al respecto de la portavoz de Sumar, Alda Recas, que le ha preguntado sobre qué opina sobre ello.

En este marco, ha hablado de que unos costes veterinarios "razonables" serían "beneficiosos" para el bienestar de los animales y de las familias que quieren seguir conviviendo con ellos y ha invitado a hacer "una reflexión un poco más amplia" al respecto.

A su vez, Becerra ha señalado que en su opinión el animal de compañía debe tener "un enfoque diferente" al de producción y el silvestre, algo que cree que se está dando desde su Dirección General. A la portavoz de ERC, Etna Estrems, le ha precisado que no hablaría de "disfuncionalidades" en este tema entre ministerios, sino de cómo "las instituciones a veces tienen dificultados para evolucionar al mismo paso que la sociedad".

Aunque ha puesto en valor su trabajo "codo con codo" con el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación --con el que elaboró una circular aclarando que sí que puede atender a animales no identificados--, el director general de Derechos de los Animales ha incidido en que en su opinión las políticas ligadas a los medicamentos sanitarios "tienen que estar lo más unificadas posible para ser coherentes".

"Sí que creo que las políticas ligadas con los medicamentos sanitarios, a pesar de que no es mi competencia, tienen que estar lo más unificadas posibles para ser coherentes. Para ser coherentes desde la autorización del medicamento hasta la utilización final, la dispensación, la distribución. Insisto, no es mi ámbito competencial. Creo que tiene sentido que estén unificados", ha subrayado.

El portavoz del PP, Antonio Cavasillas, ha expresado que las competencias sobre los veterinarios "deben estar donde corresponden, en un ámbito sanitario, con una visión profesional, técnica y coordinada con el resto del sistema de salud". A su vez, ha hablado de que los profesionales del sector "no necesitan más trabajos burocráticos, ni más desconfianza, ni normas que se elaboren de espaldas a la realidad profesional" sino "respal respaldo institucional, seguridad jurídica, capacidad de actuación y un marco regulatorio proporcionado" y ha preguntado a Becerra por su interlocución con el sector.

Ante esto, el director general de Derechos de los Animales ha resaltado que la interlocución del Ministerio con el sector veterinario es "inmejorable" y que "ningún" desarrollo legal, reglamentario y normativo que está poniendo en marcha Derechos Sociales "ha dejado de pasar por todos los profesionales", incluyendo el sector veterinario. Si bien ha hecho hincapié en que no se va a pronunciar sobre la normativa de seguridad jurídica ligada al medicamento veterinario, ha admitido que hay que buscar "entre todos" la manera de reducir al profesional las cargas administrativas.

Por otro lado, el director general de Derechos de los Animales ha criticado las palabras del portavoz de Vox, Ricardo Chamorro. Entre otras cosas, le ha recordado que el bienestar animal es uno de los "pilares fundacionales" del Tratado de la Unión Europea (UE). Además, ha denostrado que diha que "se está tratando de humanizar a los animales como parte de la ingeniería social" cuando en "algunas catástrofes" como durante la dana "ha habido personas que han arriesgado y perdido su vida para rescatar a sus animales".

"Cuando digo que el 99% de la sociedad española considera que el animal de compañía forma parte de las familias (...), es porque el 99% lo piensan. Y lo piensan seguramente personas de todo el espectro ideológico. Y cuando digo el todo, también seguramente del suyo (...) No es algo que estemos inventando desde el Gobierno: nos limitamos a constatar una realidad social que existe", ha recalcado.

VOX DENUNCIA EL "ANIMALISMO RADICAL" DE BECERRA

El portavoz de Vox, Ricardo Chamorro, ha tachado a Becerra de ser "un animalista de largo recorrido" y no "un técnico neutral". Según ha dicho, intenta "imponer" desde su Dirección General la "ideología" del "animalismo radical", que "no defiende a los animales, sino que deshumaniza al hombre y humanida al animal".

Aunque ha admitido que estos profesionales tienen que "colaborar" en la prevención de enfermedades y de cuestiones de zoonosis", ha acusado a Becerra de "intentar hacer ingeniería política". "Es verdad que los veterinarios tienen que estar reconocidos y que son fundamentales para la sanidad, pero no confundamos las cosas", ha incidido.

A juicio del representante de Vox, el "mayor daño" que la "ideología animalista" está causando al sector veterinario es la "hiperregulación burocrática". Por ello, ha vuelto a exigir la "derogación inmediata de las normas animalistas que asfixian al sector, como la Ley de Bienestar Animal y el Real Decreto 666/2023 y el respeto absoluto al criterio clínico veterinario".

EL PP ABOGA POR "MENOS IDEOLOGÍA Y MÁS GESTIÓN" PARA LOS VETERINARIOS

Por su parte, el portavoz del PP, Antonio Cavasillas, ha incidido en que la situación actual de los veterinarios refleja "cierta incongruencia política e institucional" y ha cuestionado que el sector dependa del Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030.

"No cuestionamos la importancia del bienestar animal, pero sí creemos que las competencias sobre los veterinarios deben estar donde corresponden, en un ámbito sanitario, con una visión profesional, técnica y coordinada con el resto del sistema de salud", ha resaltado.

Al margen de ello, ha recalcado que el grupo 'popular' quiere un modelo en el que el veterinario sea "respetado, escuchado y respaldado". "Queremos menos ideología y más gestión, menos dispersión competencial y más coherencia institucional, menos burocracia y mucho más servicios públicos", ha subrayado.

'NO SEPARACIÓN DE UN MIEMBRO DE LA FAMILIA'

La portavoz del PSOE, María Luisa Faneca, ha resaltado los trabajos del Ministerio con los animales de compañía de las personas vulnerables y ha preguntado a Becerra sobre si habría que adaptar el marco normativo a las necesidades del sector veterinario.

Por su parte, la de Sumar, Alda Recas, ha traído a colación una Proposición No de Ley (PNL) que su partido --Más Madrid-- presentó en la Asamblea de Madrid, consistente en la atención con un hospital público veterinario de 24 horas a los animales de compañía.

Además, la de ERC, Etna Estrems, ha preguntado sobre la recepción en el Gobierno de la proposición del partido catalán sobre introducir el concepto de 'no separación de un miembro de la familia' en el Pacto de Estado contra la Violencia de Género.