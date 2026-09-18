Descubren en Bolivia una nueva especie de gato, el tilcayo, la primera descrita en más de 100 años

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MADRID 18 Sep. (EUROPA PRESS) -

Un grupo de investigadores ha descubierto en Bolivia una nueva especie de gato, la primera en más de un siglo: Leopardus tilcayo. Esta es una de las principales conclusiones del estudio publicado este jueves en 'Current Biology'. La investigación se ha elaborado a partir de la integración de datos genómicos de baja y alta cobertura de 26 especímenes históricos y modernos del gato tigre en un amplio rango de muestreo geográfico.

Los resultados respaldan seis unidades de gatos tigre profundamente divergentes. Con base a esto, los autores han descrito una nueva especie dentro de este complejo, el tilcayo; y una nueva subespecie, el antisuyo. Los autores han propuesto el nombre de tilcayo para la nueva especie dado que es el que se utiliza para referirse a él en la zona de las Yungas bolivianas, donde es muy conocido. Se trata de un pequeño felino con una longitud de cabeza y cuerpo de 425-505 milímetros (mm) y una longitud de cola de 250-265 mm.

Según dicen, tiene el dorso de color marrón claro, más oscuro a lo largo de la cresta medio-dorsal y más pálido hacia las extremidades. Además, el pelaje se caracteriza por rosetas relativamente grandes, irregulares, de color marrón oscuro a negro, en su mayoría abiertas o parcialmente cerradas, sobre un fondo marrón claro a beige. Estas rosetas no se fusionan.

Por otro lado, los científicos han propuesto el nombre de Leopardus tigrinus antisuyo para la nueva subespecie en referencia a 'Antisuyu', una de las cuatro regiones administrativas (suyus) del Imperio Inca, y como reflejo de la distribución andina del felino, situado en las Yungas peruanas.

Este gato tigre es un felino pequeño y robusto con un color de fondo marrón amarillento relativamente homogéneo y una cola delgada que termina en punta. Su pelaje se caracteriza por manchas estrechas, alargadas o fusiformes, dispuestas en bandas oblicuas desde la región escapular hasta la inguinal, con márgenes oscuros que rodean un centro marrón más oscuro.

Según han explicado los científicos, los análisis genómicos que han llevado a cabo proporcionan una reevaluación integral de la diversidad dentro del complejo del gato tigre y aclaran incertidumbres de larga data sobre sus relaciones evolutivas. Gracias a ellos, han mostrado que los gatos tigre comprenden múltiples linajes profundamente divergentes, incluyendo el tilcayo; y el antisuyo.

Esto tiene "importantes implicaciones" para la conservación de estos pequeños felinos amenazados, dado que la evaluación de riesgos y la planificación de la conservación deben realizarse para cada especie o subespecie por separado. Por lo tanto, cada taxón de gato tigre identificado debe evaluarse y protegerse como una unidad distinta, lo que conlleva cambios importantes en las estrategias actuales empleadas en la actualidad.

Más allá de la taxonomía, los autores defienden que los resultados que han obtenido destacan la importancia de los enfoques genómicos para desentrañar historias evolutivas complejas.