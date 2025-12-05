DGT denuncia a más de 2.280 conductores de furgonetas en una semana por exceso de velocidad y 232 dan positivo en droga

Electrolinera pública más grande de Madrid, en la calle Pirotecnia, 47, Vicálvaro, a 14 de noviembre de 2025, en Madrid (España). La infraestructura cuenta con 32 puntos de recarga, disponibles las 24 horas, cinco plazas son aptas para camiones ligeros y - Eduardo Parra - Europa Press

MADRID 5 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil ha formulado un total de 2.288 denuncias a conductores de furgonetas por no respetar los límites de velocidad durante una campaña especial de vigilancia sobre los más de 2,7 millones de furgonetas que circulan por las carreteras, el 7,6% del total del parque de vehículos. Además, 90 dieron positivo a alcohol y 232 a otras drogas.

Así lo ha dado a conocer este viernes la Dirección General de Tráfico (DGT), que ha controlado 120.922 furgonetas del 24 al 30 de noviembre. De estas, 8.144 conductores incumplían la normativa de tráfico.

La infracción más habitual cometida por los conductores de furgonetas fue circular por encima de los límites permitidos, los cuales son diferentes a los del resto de vehículos (90km/h en autopistas y autovías y 80km/h en vías convencionales). Casi 3 de cada 10 conductores de furgonetas fueron denunciados por este motivo.

Además, 2.214 conductores (27,2%) fueron denunciados por circular sin la ITV en regla; 240 circulaban con los neumáticos en mal estado y otras 220 furgonetas fueron inmovilizadas por no reunir las condiciones mínimas de circulación.

En los siete días de campaña, 363 ocupantes de furgonetas fueron denunciados por no hacer uso del cinturón de seguridad; 320 conductores fueron denunciados por exceder el peso permitido en su vehículo y otros 267 por llevar una incorrecta disposición de la carga.

Finalmente, respecto a la documentación tanto del vehículo, como del conductor, Tráfico ha destacado las 536 denuncias formuladas por este motivo, y otras, 191 por carecer del seguro obligatorio.