La DGT denuncia a más de 78.000 conductores en una semana por exceso de velocidad

Archivo - Un cartel que indica un radar de prohibición de circular a más de 90 kilómetros por hora en la autovía A-3, a 30 de agosto de 2024, en Madrid (España). La Dirección General de Tráfico (DGT) prevé 4.760.000 movimientos de largo recorrido con moti - Jesús Hellín - Europa Press - Archivo

MADRID 27 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Dirección General de Tráfico (DGT) ha denunciado a un total de 78.045 conductores por superar los límites de velocidad permitidos durante la última campaña de vigilancia desarrollada entre los días 13 y 19 de abril.

Según ha detallado este lunes Tráfico, los agentes de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil establecieron 3.537 puntos de control y verificaron la velocidad de 1.256.540 vehículos, lo que supone 235.237 vehículos controlados más que en la campaña de agosto de 2025.

La DGT ha informado de que, del total de vehículos controlados, 78.045 conductores (6,2%) fueron denunciados por superar los límites de velocidad, un porcentaje que se mantiene estable en las últimas campañas.

En cuanto al tipo de vía, 41.772 conductores fueron denunciados por infracciones cometidas en autopistas y autovías, que representan el 53,5% del total, mientras que el 43,8% correspondió a carreteras convencionales (34.215 denuncias).

"Esta distribución confirma el desplazamiento de la mayoría de las infracciones hacia las vías rápidas observado en campañas anteriores", ha manifestado el departamento que dirige Pere Navarro, que ha añadido que en travesías se formularon 2.058 denuncias (2,6%).

En el ámbito penal, 15 conductores fueron puestos a disposición judicial por superar en más de 80 km/h la velocidad permitida, tal como se recoge en el artículo 379.1 del Código Penal. Esta cifra duplica la registrada hace dos años.

En este sentido, Tráfico defiende la conveniencia de revisar la normativa actual para que resulte más disuasoria. De hecho, el Congreso dio en marzo el primer paso para rebajar el umbral a partir del cual el exceso de velocidad al volante se considera delito. La proposición del PSOE plantea bajarlo en 10 y en 20 kilómetros por hora (km/h) en vías urbanas e interurbanas, respectivamente.