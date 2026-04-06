La DGT invertirá más de un millón de euros en nuevos radares dinámicos para vehículos de la Guardia Civil

Decenas de vehículos durante la operación salida por las vacaciones de Semana Santa, en la A-5, a 27 de marzo de 2026, en Madrid (España). La Dirección General de Tráfico ha activado un dispositivo especial de regulación, vigilancia y asistencia, ante el - Eduardo Parra - Europa Press

MADRID, 6 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Dirección General de Tráfico (DGT) prevé invertir 1.020.000 euros en adquirir nuevos radares dinámicos para vehículos de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil.

El Boletín Oficial del Estado (BOE) publica este lunes el anuncio de formalización de contratos para el suministro de esos radares dinámicos con la empresa Tradesegur, cuya adjudicación se produjo el pasado 24 de febrero.

Según la resolución, "se ha elegido el procedimiento negociado sin publicidad, para la contratación de las prestaciones objeto de este contrato", porque es el procedimiento habilitado por la Ley de Contratos del Sector Público para "aquellos contratos que solo puedan ser encomendados a un empresario determinado por razones técnicas o protección de derechos exclusivos, incluidos los derechos de propiedad intelectual e industrial".

El pasado 27 de febrero, Tráfico puso en marcha 33 nuevos radares en carreteras de once comunidades autónomas dentro del Plan de instalación de los 122 nuevos puntos de control de velocidad en vías convencionales y de alta ocupación previstos para 2025. De estos, ya se habían puesto en servicio 106 y el resto se terminarán de instalar a lo largo de 2026.

"Está demostrado que la velocidad no solo afecta al riesgo de verse involucrado en un siniestro de tráfico sino también que, a mayor velocidad más difícil será reaccionar a tiempo para prevenir el siniestro y más graves serán las lesiones producidas a consecuencia de éste, por lo que el objetivo de los puntos de control no es solo reducir el número de siniestros mortales, sino también de heridos graves", sostiene Tráfico.

En este sentido, la DGT destaca que, desde que en el año 2005 llegara a España el primer plan de radares fijos, "éstos, junto con otras medidas adoptadas, han ayudado a la reducción en estos años de un 75 por ciento del número de víctimas mortales".

La velocidad inadecuada sigue estando presente como factor concurrente en el 24% de los siniestros mortales acaecidos en carreteras. En 2024, con datos consolidados, se registraron 307 siniestros mortales en los que este factor estuvo presente.