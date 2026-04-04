La DGT pide precaución y evitar distracciones para una vuelta de Semana Santa segura

Archivo - Vehículos circulan por la la A5 durante el comienzo de la operación salida de las vacaciones de Semana Santa.- Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

MADRID, 4 (EUROPA PRESS)

La Dirección General de Tráfico (DGT) ha pedido este sábado extremar la prudencia al volante durante el regreso de Semana Santa, que se ha iniciado durante la tarde de este sábado y se prolongará hasta el lunes, con una elevada intensidad de tráfico prevista en los ejes que conectan zonas turísticas y de segundas residencias con los grandes núcleos urbanos. La Operación Especial de Tráfico de Semana Santa concluirá a las 24 horas del lunes.

El retorno adelantado responde al fin del periodo vacacional en la mayoría de las comunidades autónomas este domingo --Andalucía, Aragón, Asturias, Canarias, Cantabria, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Extremadura, Galicia, Islas Baleares, Madrid y Murcia--, lo que supondrá un incremento de los desplazamientos hacia el centro peninsular. En las comunidades donde el lunes es festivo --Cataluña, Comunidad Valenciana, Navarra, País Vasco y La Rioja--, el retorno se retrasará un día.

La DGT ha señalado como factores esenciales para una vuelta segura evitar distracciones --especialmente el uso del teléfono móvil--, mantener la distancia de seguridad, adaptar la velocidad a las circunstancias de la circulación y utilizar siempre el cinturón de seguridad y los sistemas de retención infantil, como ha explicado en un comunicado.

Además, el organismo ha insistido en la necesidad de extremar la precaución en carreteras convencionales y vías secundarias, donde se registra una mayor siniestralidad. Las salidas de vía causan el 40% de las víctimas mortales en carretera y el año pasado las vías convencionales acumularon el 72% de este tipo de siniestros, en los que se produjeron 349 fallecimientos. Además, distracciones y la velocidad excesiva están presentes en tres de cada cuatro salidas de vía, y cuatro de cada diez conductores implicados dieron positivo en alcohol, según las cifras ofrecidas por la DGT.

El organismo ha reclamado también especial atención a los usuarios vulnerables --peatones, ciclistas y motoristas-- en entornos urbanos y carreteras convencionales. Durante estos últimos días del operativo, los desplazamientos de largo recorrido convivirán con movimientos locales de corto recorrido, especialmente en carreteras de litoral y accesos a poblaciones costeras.