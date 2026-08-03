La DGT pone en marcha una nueva campaña de control de velocidad y estrena cinco nuevos radares

Archivo - Radar de velocidad situado en la Avenida del deporte. A 08 de agosto de 2024, en Sevilla (Andalucía, España). El Ayuntamiento de Sevilla ha colocado en varios puntos 'radares pedagógicos' que alertan a los conductores de la velocidad permitida p - Rocío Ruz - Europa Press - Archivo

MADRID, 3 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Dirección General de Tráfico (DGT) ha puesto en marcha desde este lunes una nueva campaña especial de vigilancia y control de la velocidad, "uno de los factores de mayor impacto en la seguridad vial, tanto por el aumento del riesgo de siniestro como por la gravedad de las consecuencias", que se desarrollará hasta el próximo domingo 9 de agosto a nivel europeo en todos los países adheridos a la asociación RoadPol.

Coincidiendo con el inicio de esta campaña, la DGT ha informado de que se han incorporado cinco nuevos puntos de control de velocidad en carreteras de Albacete, Segovia y Soria, consistentes en "uno fijo y dos de tramo bidireccionales" que estarán "debidamente señalizados en la carretera" y cuya ubicación ha sido publicada en la página web de la DGT.

Durante el primer mes de funcionamiento, los conductores que rebasen los límites recibirán una notificación informativa, mientras que pasado ese tiempo "los excesos de velocidad serán denunciados y sancionados".

La campaña contará con la participación de los agentes de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil y de las Policías autonómicas y locales, desarrollándose en uno de los periodos de mayor intensidad circulatoria del verano, en el que "conviven los desplazamientos de largo recorrido hacia zonas vacacionales con numerosos trayectos cortos durante los días de descanso".

Durante estos siete días se incrementarán los controles en carreteras convencionales, autopistas, autovías y vías urbanas, "con especial atención a los tramos donde la velocidad constituye un mayor factor de riesgo y donde existe una mayor concentración de siniestros".

En 2024, según ha destacado, "incidió de manera determinante en 307 siniestros mortales en el ámbito de la DGT, que representan el 22% del total, y se mantiene como el tercer factor concurrente más habitual en los siniestros de tráfico".

El Consejo Europeo de Seguridad en el Transporte ha estimado que reducir 1 km/h la velocidad media permitiría evitar más de 2.200 fallecimientos al año en las carreteras de la Unión Europea, mientras que "un aumento en 10 km/h incrementa un 220% el riesgo de siniestro mortal".

La DGT ha defendido que respetar los límites permitidos es la medida más eficaz para proteger la vida de todos los usuarios de la vía, advirtiendo de que "superar los límites establecidos puede conllevar sanciones de entre 100 y 600 euros, además de la pérdida de hasta seis puntos del permiso de conducir".

Por otro lado, ha destacado que el artículo 379 del Código Penal establece como delito superar en 60 km/h la velocidad máxima permitida en vías urbanas o en 80 km/h en vías interurbanas, "con penas que pueden incluir prisión, multa o trabajos en beneficio de la comunidad, además de la privación del derecho a conducir".