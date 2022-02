Día Internacional de la Lengua Materna: ¿Son rusas las montañas rusas? ¿A todo el mundo le 'suenan las cosas' a chino?

MADRID, 21 Feb. (EDIZIONES) -

Cada 21 de febrero la UNESCO llama a poner en valor y preservar la diversidad lingüística por el Día Internacional de la Lengua Materna. La fecha, propuesta por Bangladesh en el seno de la organización, recuerda cómo la Policía y el Ejército abrió fuego contra manifestantes a favor de los derechos lingüísticos de los hablantes de bengalí en Daca en 1952.

Por aquel entonces, Bangladesh formaba parte de Pakistán, y a pesar de que en su conjunto había más habitantes que hablaban bengalí, el Gobierno pakistaní había decidido hacer que el urdu fuese el idioma oficial, reprimiendo de una manera brutal cualquier intento de conceder un estatus siquiera similar al bengalí.

Nos sumamos a la iniciativa de la UNESCO recogiendo algunas curiosidades lingüísticas e históricas.

LOST IN TRANSLATION

Existen varias versiones de cómo la región de Yucatán (México) acabó recibiendo ese nombre y todas giran en torno a un malentendido lingüístico entre mayas y españoles. El Instituto de Historia y Museos de Yucatán apunta a que conquistadores españoles habrían preguntado a nativos por el nombre del lugar y habrían recibido una respuesta similar a 'Yucatán'. Se barajan varias opciones en maya yucateco: 'Ma'anaatik ka t'ann' (no te comprendo), 'Ci u t'ann' (no entiendo) o 'uh yu ka t'ann' (oye como hablan).

RUSIA NO CONCEDE LA NACIONALIDAD A SUS MONTAÑAS

Las montañas rusas 'tienen' esa nacionalidad en España y otros países vecinos como Francia e Italia, pero irónicamente no en Rusia, donde este tipo de 'montañas' son 'americanas'. Y es que aunque el 'padre' de esta popular atracción fuese estadounidense (tal título se le suele otorgar a La Marcus Thompson por construir la primera en Coney Island (Nueva York) en 1884, tal y como cuenta el Museo Nacional de Montañas Rusas de Estados Unidos), los precedentes del invento fueron, efectivamente, rusos.

La alta sociedad rusa se solía divertir en el siglo XVII deslizándose por 'montañas' de hielo-- sobre todo en torno a San Petersburgo. Algo que, por cierto, cien años más tarde un constructor adaptó en Francia con un circuito de 'rodillos' en vez de hielo al ser París un poquito más cálida que la famosa ciudad rusa, según el Departamento de Educación Elemental y Secundaria de Massachussets-- lo que a su vez daría lugar a otro nombre completamente distinto para la atracción: la denominación 'roller coaster' en inglés.

200 SINÓNIMOS DE NIEVE

Huelga decir que la nieve, el hielo y los esquíes son parte intrínseca del día de día de los sami, pueblo que habita en Laponia, región que se extiende por Noruega, Suecia, Finlandia y Rusia. Eso se refleja en su lengua, donde acumulan 200 palabras para describir la nieve, según recoge la Oficina de Turismo de la Laponia sueca.

Pueden definir las condiciones meteorológicas a niveles que en español sólo podemos soñar-- algunos ejemplos son 'appas', que identifica la nieve de invierno sin marcas de esquíes; 'sabekguottát', un tipo de hielo que sostiene los esquíes, pero que se rompe en el momento en el que uno trata de hacer cualquier otra cosa, como girar; o 'surmmit', que es la nieve congelada días después de caer y algo derretida por el sol, la mejor para alcanzar grandes velocidades sobre esquíes.

¿TÉ O CHÁ?

En Europa nos referimos al té como 'té' en un gran número de idiomas por influencia de los holandeses en general y de la Compañía Neerlandesa de las Indias Orientales en particular. De ahí que del 'thee' en holandés tengamos 'té' en español, 'tea' en inglés, 'thé' en francés, tè en italiano... La megacorporación holandesa tuvo un poderoso control sobre la exportación de la planta a Europa durante el siglo XVII, cuando despegó su popularidad en el continente, según World Tea Association.

Sin embargo, esta pronunciación no es igual en todos los países. La denominación 'chá' y 'chay' también son ciertamente populares. Esto tiene que ver con la región específica de China desde dónde se exportaba la planta-- y en cómo se referían a ella en la zona: 'té' habría evolucionado del acento en Fujian, más al norte y cercano a Taiwán; mientras que 'chá' lo habría hecho de Guandong, más al sur y cercano a Hong Kong.

ESTO ME SUENA A CHINO (O A GRIEGO, O A FRANCÉS...)

El pretender que algo está escrito en/suena como si fuera de otro idioma para dejar claro que nos resulta incomprensible trasciende fronteras-- lo que no lo hace es la lengua que utilizamos para realizar la comparación. Así que mientras que en español 'nos suena a chino', en inglés las cosas 'suenan' a griego ('It's all greek to me') y si hablas en turco dices que eres 'francés para este tema' (y que por tanto no entiendes ni lo más básico que te digan en turco al respecto). Caso curioso son varios idiomas del este de Europa, donde en vez de comparar con el chino (o cualquier otro idioma), lo más ininteligible que pueden concebir parece ser... los nombres de pueblos españoles. De ahí que el equivalente a 'esto me suena a chino' en checo, macedonio, serbio, eslovaco y esloveno sea 'es como un pueblo español para mí' y en croata se estile la similar 'son pueblos españoles para mí'.