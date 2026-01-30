Día Mundial de los Humedales: actividades de SEO/Birdlife en varias CC.AA.

Archivo - Flamencos en Málaga (Andalucía, España). - Álex Zea - Europa Press - Archivo

MADRID, 30 Ene. (EUROPA PRESS) -

SEO/Birdlife ha organizado una serie de actividades gratuitas que tendrán lugar en nueve comunidades autónomas, que incluyen talleres para niños, charlas o rutas de senderismo, entre otras, concentradas en su mayoría durante este último día de enero y el primer día de febrero, para conmemorar el Día Mundial de los Humedales, que se celebra cada 2 de febrero.

La organización ha explicado en un comunicado que los humedales son "excelentes ecosistemas para amortiguar el efecto de las inundaciones o prestar resiliencia a los periodos secos como almacenes de agua dulce". Además, proveen de numerosos servicios económicos y ecosistémicos.

Sin embargo, ha advertido de que, según los estudios científicos, el 64% de los humedales han desaparecido del planeta desde el año 1900, una cifra que sube hasta el 87% si la pérdida se calcula desde 1700. En España, el 80% de los hábitats de agua dulce están en un estado de conservación desfavorable.

SEO/Birdlife ha agrupado su oferta en un mapa interactivo disponible en su página web. Por ejemplo, en la Comunidad de Madrid, este 31 de enero, organiza una ruta ornitológica por el Parque Regional del Sureste de Madrid seguido de un taller infantil el Soto de las Juntas (Rivas-Vacíamadrid), a partir de las 10.00 horas.

En Andalucía, celebra en Doñana durante la mañana del sábado 31 de enero una replantación de especies autóctonas en la Isla Saltés, para restaurar el ecosistema natural del Paraje Natural Marismas del Odiel (Huelva), teniendo como punto de encuentro el Centro de visitantes Anastasio Senra a las 9.30 horas. El domingo 1 de febrero tendrá lugar una ruta ornitológica por la marisma de El Rocío (Huelva), con salida desde el Centro Ornitológico Francisco Bernis a las 9:00 horas.

En Aragón, la mañana del domingo 1 de febrero (entre las 10:00 y las 13:00h) tendrá lugar un itinerario ornitológico por la Estanca del Gancho, en Ejea de los Caballeros, y en Asturias organizan, con la colaboración del Ayuntamiento de Castropol, dos rutas ornitológicas por la Ría del Eo el 1 de febrero: a las 10:30 horas a pie, con salida del puerto de Castropol, y a las 16:30 horas en embarcación, saliendo del puerto de Figueras.

En Cantabria, SEO/BirdLife organiza tres rutas ornitológicas para celebrar el Día Mundial de los Humedales en Cantabria. Así, el 31 de enero de 10:00 a 13:00 horas tendrá lugar la ruta por el humedal de las Pozonas de San Román, refugio de numerosas aves acuáticas que migran desde latitudes septentrionales en busca de humedales no congelados en los que poder alimentarse durante los meses de invierno.

Además, durante la mañana del 1 de febrero, tendrán lugar por un lado una ruta ornitológica por el Parque Natural de las Marismas de Santoña, Victoria y Joyel que tendrá como punto de partida el Observatorio de aves de Colindres (a las 9.30 horas), mientras que de 10:00 a 12:00 horas, tendrá lugar una ruta ornitológica guiada por las Lagunas de Astillero, Reserva Ornitológica de SEO/BirdLife desde 1999.

En Cataluña, la principal actividad tendrá lugar la mañana del 31 de enero (entre las 10:00 y las 13:00 horas) en el Humedal de Les Llobateres (Sant Celoni, Barcelona). De la mano de Miquel Jover, especialista de BRIOLI (grupo de trabajo especializado en el estudio científico de musgos/líquenes en Cataluña), los asistentes aprenderán a distinguir las diferentes especies de estos briófitos, entender su importancia vital en el ecosistema y descubrir las fascinantes relaciones ecológicas que establecen con otros organismos.

Además, el 1 de febrero a partir de las 10.30 horas se realizará una visita a laguna de la Encanyissada para conocer las aves y los ecosistemas del Delta del Ebro.

En Extremadura, el 31 de enero a las 10.30 horas, SEO/BirdLife organiza una ruta a pie por el pico del Guadiana en Badajoz saliendo desde la entrada sur del puente de Palmas (Badajoz ciudad) en la que los asistentes tendrán ocasión de observar las aves acuáticas de esta zona de gran densidad de especies.

En Galicia, SEO/BirdLife organiza el 1 de febrero a las 9:30 horas una visita guiada al Centro de Interpretación de la Laguna de Antela (Sandiás, en Ourense), seguida de una ruta ornitológica por los principales humedales de la Limia y los terrenos que un día ocupó la desaparecida Lagoa de Antela.

En Comunidad Valenciana tendrán que esperar una semana más para celebrar el Día Mundial de los Humedales y disfrutar de las actividades organizadas por SEO/BirdLife en la Reserva ornitológica del Tancat de la Pipa ubicada en el Parque Natural de L'Albufera (Valencia). De este modo, el 8 de febrero entre las 10:00 y las 14:00 horas el público asistente podrá dar un paseo en barca por el lago de L'Albufera, visitar la reserva y presenciar una charla demostrativa de Vela Latina, embarcación más emblemática de la zona que data del siglo II a.C.