Díaz avisa de que es "vital" que el Gobierno defienda la igualdad "frente a la internacional del odio y la reacción"

MADRID 22 May. (EUROPA PRESS) -

La vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, ha afirmado este jueves que es "vital" que el Gobierno defienda, "más que nunca, la igualdad en su sentido extenso" para hacer frente a "la internacional del odio" y la "internacional de la reacción".

Así lo ha expresado en declaraciones a los medios antes de inaugurar el 'Working for Diversity 2025', organizado por la Federación Estatal de Lesbianas, Gais, Trans, Bisexuales, Intersexuales y más (FELGTBI+), en el Museo de América, en Madrid.

Díaz ha subrayado que la igualdad no solo atañe a la vida privada, sino que debe tener un papel fundamental en el mundo laboral. "La igualdad empieza no solamente por nuestras vidas privadas para amar y ser como nos dé la gana, sino que tiene que residenciarse de manera especial en el mundo de las empresas", ha explicado, al tiempo que ha recordado que las personas ocupan "gran parte" de su vida en el trabajo.

La vicepresidenta segunda también ha puesto en valor el papel de la Federación Estatal FELGTBI+ en la visibilización y el cumplimiento de los mandatos legales de igualdad. "Este trabajo que desempeña la Federación no solamente sirve para visibilizar, sino que sirve para cumplir con un mandato legal que no solamente es que no se pueden vulnerar los derechos de igualdad en nuestro país por muy norteamericana que sea una empresa", ha señalado.

Ha insistido en la importancia de desarrollar protocolos de acompañamiento, especialmente para personas trans, y ha advertido de que las empresas están obligadas a crear estos documentos. "Si no se elaboran, ese anejo que hemos sustanciado en el acuerdo de diálogo social se aplicará en todas y cada una de las empresas", ha manifestado.

Finalmente, Díaz ha enfatizado que "los Derechos Humanos no son relativizables" y ha defendido el derecho de las personas LGTBIQ+ "a la integración plena en la vida, en la sociedad, pero de manera singular en las empresas".