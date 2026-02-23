Diez personas murieron en las carreteras españolas este fin de semana, entre ellas siete motoristas y 1 peatón

Archivo - Varios vehículos circulan por la autovía A-6 durante el primer día de la Operación ‘Retorno del verano’, a 26 de agosto de 2022, en Madrid (España). La Dirección General de Tráfico (DGT) ha puesto en marcha desde hoy a las 15,00 horas hasta el 2 - Ricardo Rubio - Europa Press - Archivo

MADRID 23 Feb. (EUROPA PRESS) -

Diez personas han fallecido en las carreteras en nueve accidentes de tráfico ocurridos durante el fin de semana en España. Ocho de los fallecidos eran usuarios vulnerables de la vía: siete motoristas y un peatón.

Según ha informado este lunes la Dirección Genera de Tráfico (DGT), seis de los siniestros han ocurrido en vía convencional y tres en autopista o autovía. Entre los siniestros ha habido cinco colisiones, dos salidas de la vía y un atropello a peatón.

La siniestralidad ha tenido lugar en Los Montesinos (Alicante), Calonge de Segarra y Gavà (Barcelona), Puebla de Don Rodrigo (Ciudad Real), Fuentenovilla (Guadalajara), Artesa de Segre (Lleida), Totana (Murcia), Granadilla de Abona (Santa Cruz de Tenerife) y Valencia (Valencia).

En el acumulado anual hasta el 22 de febrero se llevan contabilizados 115 fallecidos en accidentes de tráfico, 31 en lo que va de febrero, 52 en lo que va de febrero.