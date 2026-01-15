Un directivo de Meta en España, citado en el Congreso por la posible violación de privacidad de millones de usuarios

Archivo - El director asuntos públicos de Meta, Jose Luis Zimmermann, interviene durante la entrega de los galardones del II Festival de Teatro Social, en Zona Meta, a 14 de junio de 2023, en Madrid (España). - Isabel Infantes - Europa Press - Archivo

El Congreso ha convocado para el próximo 23 de enero al director de Políticas Públicas en España y Portugal de Meta --empresa matriz de Facebook, Instagram, WhatsApp, Messenger y Threads--, José Luis Zimmermann, que ha sido citado en la Comisión de Economía a instancias del PSOE, que pedía explicaciones sobre la "posible violación masiva de la privacidad de millones de usuarios".

El PSOE pretendía llamar también al fundador y director ejecutivo de META, Mark Zuckerberg, así como al jefe de operaciones (COO) de la compañía, Javier Oliván; y otros expertos en la materia, cuyas citaciones no tienen fecha.

En la convocatoria de la próxima semana, a la que ha tenido acceso Europa Press, se reclama la presencia del directivo de Meta para informar sobre el proyecto de ley por el que se modifican diversas disposiciones legales para la mejora de la gobernanza democrática en servicios digitales y ordenación de los medios de comunicación, pero el PSOE ya explicó que su objetivo es pedir cuentas por "la información revelada por varios centros europeos sobre la posible violación de la privacidad de millones de usuarios en España y Europa".

FUE SÁNCHEZ QUIEN EXIGIÓ EXPLICACIONES

De hecho, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunció esos días la apertura de una investigación para "esclarecer lo ocurrido, garantizar responsabilidades y proteger los derechos fundamentales que puedan haber sido vulnerados". "El Gobierno lo tiene claro: en España, la ley está por encima de cualquier algoritmo o gran tecnológica. Y quien vulnere nuestrs derechos, pagará las consecuencias", afirmó.

En este contexto, el PSOE destacó que una investigación realizada por IMDEA Networks (España), la Universidad Católica de Lovaina (Bélgica) y la Universidad de Radboud (Países Bajos) reveló que "META utilizó durante casi un año un mecanismo oculto para rastrear la actividad web de usuarios de dispositivos Android a través de las aplicaciones de Facebook e Instagram".

ESPIONAJE SILENCIOSO SIN CONSENTIMIENTO

"Este sistema permitía a la compañía registrar las páginas visitadas, incluso cuando los usuarios empleaban modo incógnito o VPN, y vincular esa información a sus perfiles personales en las plataformas de META: un espionaje silencioso sin ningún tipo de consentimiento explícito", apuntaron los socialistas.

De confirmarse, según advirtió el Partido Socialista, "esta práctica supondría una violación de múltiples normativas europeas" como el Reglamento General de Protección de Datos (RGPD), la Directiva ePrivacy, la Ley de Mercados Digitales (DMA) y la Ley de Servicios Digitales (DSA). "META ya se enfrenta a demandas colectivas en Alemania, Estados Unidos y Canadá por hechos similares", concluyó.