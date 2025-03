El director de Scholas destaca que creyentes y no creyentes están rezando por la salud del Papa: "Un líder espiritual"

MADRID 22 Mar. (EUROPA PRESS) -

El cofundador y director mundial de Scholas Occurrentes, José María del Corral, ha destacado que católicos, fieles de otras religiones y no creyentes están rezando para que el Papa Francisco, que permanece ingresado desde hace más de un mes en el Hospital Gemelli de Roma por una neumonía bilateral, se recupere y "siga" porque, más allá de la Iglesia, reconocen en él a un "líder espiritual".

"Hay un reconocimiento a la autoridad moral del Papa y como líder espiritual ya no solo de la Iglesia", ha asegurado Del Corral en una entrevista concedida a Europa Press.

En este sentido, Del Corral ha hecho llegar estos días al Papa Francisco una carta junto a unas fotografías de jóvenes musulmanes rezando por su recuperación desde Indonesia.

"Está claro que los católicos recemos por un Papa que está enfermo. Ahora, lo que no me había imaginado y estoy viendo es la cantidad de jóvenes musulmanes que se juntan todos los días a rezar por el Papa, me ha conmovido de manera única", ha explicado el director mundial de Scholas.

En una de las imágenes se puede observar a unas jóvenes dentro del Poliedro 'Hati Indonesia', la escultura realizada con materiales naturales y reciclables, en la que trabajaron más de 1.500 personas junto a Scholas y que simboliza el corazón de Indonesia, y a la que entró el Pontífice el pasado 4 de septiembre de 2024 durante su viaje a Indonesia.

También les llegan llamadas todos los días de jugadores de fútbol del equipo del Papa, el San Lorenzo de Almagro, y de artistas enviando su apoyo al Pontífice, según afirma Del Corral.

El director mundial de Scholas Ocurrentes y amigo del Papa ha revelado que durante este mes en el que Francisco ha estado ingresado en el Hospital Policlínico Gemelli de Roma, donde sigue recuperándose de una neumonía bilateral, acudió todos los días a la misa de la mañana en el centro hospitalario y al rosario de la tarde.

Además, aunque no quiso molestarlo con visitas, hizo llegar a Bergoglio "una cartita con las imágenes" en la que le decía: "Están rezando por vos y no son de la Iglesia católica".

Para Del Corral, esta es la demostración de que Francisco es "un líder espiritual" y global, más allá de la Iglesia católica. "Todo el mundo entero hoy está pidiendo que Francisco aguante, que siga", ha subrayado el director de Scholas.

Según ha precisado, han reconocido en él a una persona que "habla su lenguaje" y que es coherente ya que "habla de austeridad" y es "el primero" que lo pone en práctica; "dice que hay que acoger a todos y él se encuentra con unos y otros".

EL "MEJOR CAPITÁN" PARA TIEMPOS DE "TURBULENCIA"

Además, ha destacado que "el Espíritu Santo" no ha podido elegir "mejor capitán" para esta época "con tanta turbulencia", con la crisis climática, la pandemia y las guerras. "Francisco es un Papa experto en tormentas", ha remarcado, al tiempo que ha puesto en valor su capacidad para seguir liderando desde la cama del hospital y con oxígeno. "No sé cuántos líderes son capaces de hacer esto en plena crisis respiratoria", ha planteado.

Del Corral afirma que este mes de ingreso hospitalario del Pontífice no lo ha pasado "preocupado" sino "triste y esperanzado" por el cariño que le tiene como amigo y por la seguridad de que su proyecto de Scholas continuará más allá de ellos mismos.

"Francisco me ha dicho muchas veces que lo que estamos haciendo con Scholas es para toda la vida, no para la vida de Francisco o la mía, es para los jóvenes, necesitan un sentido para seguir viviendo, la esperanza. Y sé que el mandato de Francisco después de Francisco va a estar fortalecido porque la gente lo aprecia, lo apoya", ha destacado.

Además, según Del Corral, Francisco le dijo que tras dos años de discernimiento concluyó que Scholas "es una cosa de Dios" y por este motivo, el 15 de agosto de 2015 firmó el quirógrafo por el que convertía Scholas en fundación de derecho pontificio. "Le dije: 'Si vos te morís, ¿qué va a pasar?'", recuerda. A lo que el Papa, según relata, le respondió: '¿Te acuerdas que te dije que esto era de Dios?'".

Por ello, ha insistido en que Scholas va a continuar mientras un solo joven necesite una llama de sentido para vivir y Del Corral ha señalado que en la actualidad este proyecto es necesario en los 70 países donde se encuentran de manera directa (en 190 países como red), también en España. "Como nunca, estamos teniendo llamadas de todos lados para atender a más jóvenes por problemas de soledad no deseada, de suicidio", ha advertido.

ENCUENTRO DE JÓVENES EUROPEOS

Sobre los próximos proyectos de Scholas, están preparando un encuentro de jóvenes europeos para debatir sobre Europa y compartir sus preocupaciones. La iniciativa ya cuenta con el visto bueno de Francisco y, previsiblemente, se celebrará en el último trimestre de este año en el Vaticano y en Roma, según ha avanzado Del Corral a Europa Press.

Para ello, tal y como ha explicado, ya han contactado con las autoridades italianas para la celebración de este encuentro con el que quieren que chicos y chicas de 18 a 20 años puedan ofrecer su visión sobre Europa y llegar a una "agenda común", frente a las "fragmentaciones y polarizaciones" y evitando "la ideologización".

Asimismo, Del Corral ha destacado el éxito del reciente encuentro organizado por Scholas Occurrentes, la Universidad del Sentido, la Universidad Hebrea de Jerusalém, Middle Meets y la Universidad de Notre Dame que reunió el pasado mes de febrero en Roma a jóvenes israelíes, palestinos y estadounidenses.

Según ha explicado el director de Scholas Ocurrentes, el "cambio" en los jóvenes participantes fue "tan importante" que otras cinco universidades israelíes y palestinas quieren participar en estas experiencias. Además, Del Corral ha indicado que están haciendo gestiones para la celebración de un encuentro similar con estudiantes ucranianos y rusos.