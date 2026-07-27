La directora de Protección Civil cifra en 91.000 los afectados por incendios: 63.000 evacuados y 28.000 confinados

La secretaria general de Protección Civil y Emergencias, Virginia Barcones, en el Puesto de Mando Avanzado de la zona afectada por los incendios forestales de la sierra oeste, a 25 de julio de 2026, en Cenicientos, Madrid (España). - A. Pérez Meca - Europa Press

MADRID 27 Jul. (EUROPA PRESS) -

La directora general de Protección Civil, Virginia Barcones, ha cifrado en 91.000 las personas afectadas por los incendios que afectan a la Comunidad de Madrid, Ávila y Toledo entre los evacuados y los confinados, según ha detallado en una entrevista en 'Hora 25' de la Cadena Ser.

Se trata de 63.000 personas evacuadas y 28.000 confinadas. En la Comunidad de Madrid, los datos recogen 32.000 personas evacuadas de sus municipios y más de 19.000 confinadas en sus hogares. En la provincia de Ávila, 25.000 personas han sido evacuadas y casi 9.000 permanecen sin poder abandonar sus hogares.

En Toledo, exceptuando dos municipios, se ha puesto fin a las evacuaciones. Estos datos se han elaborado con el censo, pero Barcones ha advertido que "la estimación es superior" debido al "periodo estival" y que estos pueblos "ven incrementada de manera significativa su población".

Por último ha destacado la gran extensión del territorio calcinado, con 78.000 hectáreas equivalentes a 280 kilómetros --según el último dato pendiente de actualizar--, y ha avisado de que "queda recorrido" hasta que el fuego pueda darse por estabilizado. "Y después", ha continuado, "llega a la siguiente fase que es controlado", y todo ello con el "incendio activo".

En este sentido, ha afirmado que los evacuados solo podrán volver a sus casas cuando "se den las condiciones de absoluta seguridad".