Una disputa en COP31 pone en riesgo que los informes del IPCC lleguen a tiempo al balance climático de 2028

COP31. - Lukas Coch/AAP/dpa

MADRID 16 Nov. (EUROPA PRESS/Bloomberg) -

Los negociadores de la Cumbre del Clima (COP31) de Antalya (Turquía) mantienen una disputa sobre el calendario de publicación de tres informes del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC, por sus siglas en inglés) que deben servir de base científica al balance mundial de la acción climática de 2028, según Bloomberg.

Rusia, India y Arabia Saudí se resisten a que estén listos para esa evaluación, de acuerdo con fuentes conocedoras de las negociaciones citadas por la agencia, mientras que Kenia, respaldada por China, reclama más tiempo y recursos para la participación de científicos de países en desarrollo.

Por su parte, la Unión Europea (UE), los pequeños Estados insulares y gran parte del resto del mundo quieren seguir adelante sin demora. La negociadora jefe sobre el clima de la UE, Diana Acconcia, ha incidido en que "todo está polarizado" porque "hay algunas partes que están intentando socavar" lo que "dice la ciencia".

"No quieren hacer lo necesario para abordar el cambio climático. Es así de simple", ha lamentado.

DIFERENCIAS SOBRE EL CALENDARIO

Los informes de evaluación del IPCC se elaboran en ciclos de entre cinco y siete años, durante los que se recopilan y analizan grandes cantidades de información climática. El último se publicó antes del primer balance mundial en la COP28 de Dubái, una cumbre en la que por primera vez en tres décadas se acordó iniciar una transición para dejar atrás los combustibles fósiles.

En la reunión más reciente del IPCC en Adís Abeba (Etiopía), las diferencias sobre el calendario de los informes convirtieron lo que antes era una tarea administrativa rutinaria en un debate tenso que concluyó sin resolver las discrepancias, según el resumen de las conversaciones elaborado por el Instituto Internacional para el Desarrollo Sostenible (IISD) que recoge Bloomberg.

Los negociadores de la COP31 buscan ahora una solución antes de una reunión del IPCC en diciembre en la que deben acordarse el calendario de los informes y el presupuesto de la organización, sin el cual el organismo tendría que detener sus trabajos, según Bloomberg.

Un acuerdo esta semana enviaría una señal política favorable a la publicación de los informes en 2028, de acuerdo con los delegados citados por la agencia.

De acuerdo con Bloomberg, este debate amenaza con desviar la atención de otros objetivos importantes de la cumbre, como el aumento de la financiación para la adaptación y una mayor electrificación de la economía mundial.

"La ciencia está bajo ataque. El IPCC es nuestro sistema de navegación compartido. Si lo apagamos, cada uno conducirá según su propio mapa", ha señalado el coautor de informes del IPCC, Giacomo Grassi.