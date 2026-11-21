Archivo - Una persona camina protegido de la lluvia con un chubasquero. En Sevilla, a 20 de enero del 2021. - María José López - Europa Press - Archivo

MADRID 21 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé para este domingo rachas muy fuertes de viento en el área cantábrica, el tercio este peninsular, Baleares y zonas montañosas del centro y sur, en una jornada marcada por un descenso generalizado de las temperaturas máximas, que será notable en el sur de La Mancha y el entorno de los sistemas Béticos.

Según la predicción de la Aemet, la llegada de las altas presiones favorecerá una tendencia a la estabilidad en la Península. No obstante, durante las primeras horas predominarán los cielos nubosos, con precipitaciones débiles y dispersas en amplias zonas del territorio, que tenderán a remitir a lo largo del día hasta dejar cielos poco nubosos o despejados.

La nubosidad será más persistente en el cuadrante noroeste, especialmente en Galicia, el área cantábrica y los Pirineos, donde se esperan chubascos ocasionales durante buena parte de la jornada. Además, nevará en las montañas del norte peninsular a partir de unos 1.500 metros, con posibles acumulaciones significativas a mayor altitud, mientras que en los sistemas montañosos del centro la nieve aparecerá por encima de los 2.000 metros.

En Baleares predominarán los cielos poco nubosos o despejados, mientras que en Canarias se esperan intervalos nubosos. También se prevén bancos de niebla matinales en las montañas del sur peninsular y calima ligera en altura en el archipiélago canario.

En cuanto a las temperaturas, las máximas bajarán de forma generalizada, con descensos notables en el sur de La Mancha y el entorno de las Béticas. Por el contrario, subirán en el valle del Ebro y en los litorales del este y sureste peninsular.

Las mínimas también descenderán en casi toda la Península, especialmente en la meseta norte, donde la bajada será notable. Se mantendrán sin cambios en los litorales mediterráneos y subirán en Baleares. En amplias zonas, las temperaturas mínimas se registrarán al final del día. Además, habrá heladas débiles en las montañas de la mitad norte.

En Canarias, las temperaturas máximas también tenderán a bajar, mientras que las mínimas permanecerán con pocos cambios, aunque subirán en las islas orientales.

Respecto al viento, predominará el viento moderado de componente oeste en la Península y Baleares, aunque será flojo en el suroeste. Alcanzará intensidad fuerte, con rachas muy fuertes, en los litorales cantábricos, el norte de Galicia, el litoral mediterráneo y Baleares.

También se esperan rachas muy fuertes en zonas del tercio este peninsular y en áreas montañosas del centro y sur. El viento tenderá a amainar a partir de la tarde. En Canarias soplará alisio moderado.