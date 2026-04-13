Domingo Rodríguez Ayerbe, nuevo director comercial de PRISA Media

DVD 1313 (09/04/26) Domingo Rodriguez, director comercial de Prisa Media, en la redacción de El País. .JAIME VILLANUEVA - JAIME VILLANUEVA

MADRID 13 Abr. (EUROPA PRESS) -

El director general comercial de PRISA Media, José Antonio Cabornero, ha reforzado su equipo con el nombramiento de Domingo Rodríguez Ayerbe como director comercial. La incorporación será efectiva desde el lunes 20 de abril.

Así lo ha dado a conocer la compañía, que ha destacado que Domingo Rodríguez Ayerbe es un profesional especializado en el sector publicitario que ya estuvo en una etapa anterior en PRISA. Periodista de formación, Rodríguez acumula más de 25 años en el sector de ventas de publicidad y dirección de equipos comerciales en medios.

Cuenta con un MBA en Gestión y Dirección de Empresas Radiofónicas por la Universidad Autónoma de Barcelona y con una titulación de experto en Growth Marketing por la UNIR. Inició su trayectoria en Onda Cero Madrid y, posteriormente, se incorporó a Cadena SER, donde ejerció como jefe de Producto en Radio Salamanca y jefe de Ventas en Radio Valladolid.

En 2009 se incorporó a 'El Norte de Castilla', del grupo Vocento. En 2020 fue nombrado director comercial local y, en 2024, asumió la Dirección Comercial Nacional de dicho grupo.

Para José Antonio Cabornero, recientemente nombrado director general comercial de PRISA Media, "la trayectoria de Domingo Rodríguez es la de un profesional con iniciativa, creatividad y criterio". "Es una gran suerte que se incorpore de nuevo al Grupo en esta etapa apasionante de transformación", ha subrayado.